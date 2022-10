Transfert au FC Barcelone : le procès de Neymar s’ouvre lundi

Associated Press

Cinq ans après que Neymar a mis un terme tumultueux à sa carrière à Barcelone, l'attaquant brésilien sera jugé en Espagne pour déterminer si lui et d'autres personnes ont commis un acte frauduleux lorsqu'il a rejoint le club catalan en provenance de Santos en 2013.

Dans un procès qui s'ouvrira lundi à Barcelone, Neymar, son père et les anciens dirigeants du FC Barcelone et du club brésilien Santos feront face à des accusations d'escroquerie et de concurrence déloyale.

Ils sont accusés d'avoir dissimulé le coût réel de son transfert dans le but de ne pas payer l'argent que DIS, une société privée brésilienne, dit lui être dû en tant que propriétaire légitime de 40 % des droits de joueur de Neymar.

DIS demande que Neymar, son père, également appelé Neymar et qui fait office d'agent, ainsi que les anciens dirigeants du FC Barcelone Sandro Rosell et Josep Bartomeu soient emprisonnés pendant cinq ans.

Tous les accusés ont nié tout acte répréhensible.

Le procès devrait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre, alors que la Coupe du monde s'ouvrira le 20 novembre au Qatar. Neymar sera obligé d'y assister, sauf si le juge lui accorde la permission de manquer une séance.