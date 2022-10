Les Canadiennes en quarts de finale de la Coupe du monde de Rugby

Après avoir concédé un essai aux Italiennes dès la première minute de jeu, les Canadiennes ont marqué 22 points d'affilée pour récolter une deuxième victoire boni de suite (pour quatre essais dans un match). Tuttosi que l'on voit habituellement à l'arrière de la défense, y est allée de cinq essais lors des deux premiers matchs du tournoi.

Classé troisième tête de série, le Canada (2-0) se retrouve en tête du groupe B avec 10 points. L'équipe devance l'Italie (1-1) (no 5) et les États-Unis (1-1) (no 6), chacun avec 5 pts. Le Japon (0-2) (no 13) ferme la marche. Le week-end dernier le Canada avait écrasé les Japonaises 41-15.

Avec une victoire contre les Américaines samedi prochain, le Canada assurerait le 1er rang de son groupe, garant d'un quart de finale plus favorable.

Les Canadiennes pourraient aussi terminer premières grâce à une défaite boni accordée pour un revers par un écart de sept points ou moins.

Les favorites dans la foulée

La Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre s'est également qualifiée pour les quarts de finale. Dans le groupe A, les Black Ferns , victorieuses de l'Australie (41-17) puis du Pays de Galles (56-12), occupent la 1re place avec 10 pts avant de disputer leur dernier match samedi contre l'Écosse, dernière avec 2 pts.

La 2e place qualificative se jouera dans cette poule entre les Wallaroos australiennes (2e, 4 pts) et le Pays de Galles (3e, 4 pts), qui s'affronteront le même jour.

Samedi, les Anglaises, grandes favorites de l'épreuve, avaient elles aussi décroché leur billet pour les quarts après leur courte victoire face à la France (13-7), la 27e victoire d'affilée des Red Roses , un record.