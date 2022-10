Justin Holl délivre les Leafs face aux Sénateurs

Justin Holl a réussi le but déterminant avec 1:55 à disputer au troisième tiers, samedi, propulsant les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 3-2 contre les Sénateurs d'Ottawa.

William Nylander et David Kampf ont obtenu les autres buts des Leafs.

Ilya Samsonov a fait 25 arrêts, n'étant battu que par Claude Giroux et Shane Pinto.

Anton Forsberg a repoussé 29 tirs.

Complice du but de Pinto, Jake Sanderson a récolté son premier point dans la LNH. Ottawa l'a choisi cinquième au total en 2020.

Battus deux fois en autant d'occasions cette saison, les Sénateurs vont essayer de corriger le tir mardi à la maison, contre Boston.

Ce sera le coup d'envoi de cinq matches de suite à domicile.

Toronto va accueillir les Coyotes de l'Arizona lundi.

Konecny dénoue l'impasse à Vancouver

Travis Konecny a touché la cible alors qu'il restait un peu plus de six minutes à faire et les Flyers de Philadelphie ont battu les Canucks de Vancouver 3-2, samedi.

Tony DeAngelo a amassé un but et une mention d'aide alors que Scott Laughton a marqué en désavantage numérique pour les Flyers, qui ont effacé un retard de deux buts.

Carter Hart a stoppé 27 lancers pour la troupe de Philadelphie, qui a amorcé l'ère John Tortorella avec deux victoires.

Kyle Burroughs et Conor Garland ont enfilé l'aiguille pour les Canucks, qui ont perdu leurs deux premières sorties de la saison. Ils commencent leur campagne avec un voyage de cinq parties à l'étranger.

Thatcher Demko a cédé trois fois en 28 lancers devant la cage des visiteurs.

Konecny a récupéré une rondelle déviée près du filet et il a trompé la vigilance de Demko pour briser l'égalité de 2-2.