Les papillons retrouvés de Mélodie Daoust

Si Daoust était une politicienne, on aurait pu l’accuser d’avoir paqueté la place, parce qu’une vingtaine de joueuses qu’elle entraîne au Collège Bourget étaient dans les gradins pour l’applaudir, pancartes avec son nom à l’appui.

Or, les adolescentes étaient aussi là pour Hanna Bunton. L’Ontarienne, conjointe de Daoust dans la vie, entraîne également l’équipe de Bourget.

Les deux femmes étaient toutefois rivales sur la glace samedi. Bunton a mérité les droits de taquiner Daoust pour la journée puisque l’équipe Sonnet a eu le dessus 4-2 sur l’équipe Scotiabank.

Mélodie Daoust (#15) Photo : Centre 21.02 / Arianne Bergeron

Au micro de Radio-Canada Sports, les élèves de Rigaud ont insisté sur leur impartialité.

Toute l’équipe est là et on encourage les deux coachs également, a dit avec conviction la capitaine, Camille Lavergne. On est là pour soutenir nos entraîneuses. Elles en font tellement pour nous qu’on leur doit bien ça. Elles sont un bel exemple pour nous, ce sont nos idoles et on veut faire comme elles.

On avait vu les banderoles avant le match, parce qu’elles nous avaient surprises dans le vestiaire, a dit Mélodie Daoust. Quand on a vu ça, on a eu des petites larmes et c’est sûr que ça fait chaud au cœur de voir que les jeunes nous apprécient. On est toutes là pour les bonnes raisons.

Les joueuses des Voltigeurs de Bourget encourageaient leurs entraîneurs Mélodie Daoust et Hanna Bunton. Photo : Crédit : Centre 21.02 / Arianne Bergeron

Sur la glace, Mélodie Daoust n’a pas marqué, mais elle a généré quelques bonnes occasions de marquer pour son équipe. L’attaquante disputait un premier match compétitif depuis la finale olympique de février dernier.

Je m’étais ennuyée de l’adrénaline et des petits papillons dans le ventre juste avant d’embarquer sur la glace parce que tu t’en vas faire ce que tu aimes, a dit Daoust. C’est ça qui m’a manqué le plus.

Le match a bien été et je suis contente de faire mon retour devant nos partisans à Montréal, a ajouté la joueuse. Le hockey, c’est juste trop beau et c’est tellement amusant de jouer. Ma forme physique était différente de celle que j’avais aux Olympiques, mais j’ai gardé les choses simples. On n’a pas gagné, mais on va mieux se préparer pour demain.

Dimanche, l’équipe de Mélodie Daoust affrontera l’équipe Adidas qui a défait l'équipe Harveys, de Marie-Philip Poulin et d'Ann-Renée Desbiens, 4-2 lors du deuxième match au programme samedi.

Le premier tournoi du Dream Gap Tour aura lieu à Montréal les 15 et 16 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

Mélodie Daoust a été opérée à l’épaule depuis son retour des jeux et opérée à moitié à un doigt. Selon ses dires, d’autres petites réparations seraient les bienvenues, mais rien qui ne l’empêche de fonctionner sur une glace.

Sa nouvelle vie d’entraîneuse la comble.

Je suis très heureuse, a-t-elle confié après le match, aux côtés de son fils. Je prends ça un peu plus relaxe côté entraînement, mais je suis dans le gymnase tous les jours et je passe beaucoup de temps sur la glace pour entraîner les jeunes. Je m’entraîne sur la glace une fois par semaine à Montréal, mais j’essaie aussi de passer beaucoup de temps avec mon garçon.

L’an passé à Calgary, je me suis tellement ennuyée de lui. Ça me fait le plus grand bien de passer du temps avec lui et de mettre ma priorité sur la famille. Il a commencé à jouer au hockey, le voir grandir et l’entraîner sur la glace, c’est un grand bonheur.

Hillary Knight impatiente et optimiste

Quelques centaines de spectateurs ont assisté aux deux matchs présentés samedi à Montréal. Il y aurait eu de la place pour plusieurs centaines d’autres pour apprécier le spectacle offert par les meilleures joueuses de la planète.

Canadiennes et Américaines, éternelles rivales sur la scène internationale, ont été séparées dans quatre équipes pour la tournée qui pourrait compter jusqu’à sept arrêts d’ici le printemps.

L’Américaine Hilary Knight, qui a brièvement joué pour les Canadiennes de Montréal avant la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin en 2019, est convaincue que l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA) parviendra à mettre sur la pied la ligue dont ses membres rêvent.

L'équipe Banque Scotia affrontait l'équipe Sonnet. Photo : Crédit : Centre 21.02 / Arianne Bergeron

C’est le meilleur hockey, affirme Knight. Ça va prendre un peu de temps cette année avant qu’on crée une chimie au sein des équipes, mais on veut élever le niveau du jeu. La rivalité canado-américaine est tellement forte chez les femmes et on espère pouvoir s’en servir pour faire grandir le sport.

Bien sûr, on aimerait toutes que la ligue ait été créée hier, on veut vivre de notre sport. Si on prend un pas de recul, on doit apprécier le chemin parcouru et le plafond de verre qu’on a fait éclater. Le progrès est phénoménal sur la glace et dans nos commanditaires. Vouloir notre propre ligue est un couteau à double tranchant, mais on est confiantes en notre produit et nos partenaires.

Il est vrai que la PWHPA a su s'associer à des marques de renommée internationale. Reste à mettre sur pied la ligue avec un horaire régulier et à trouver des diffuseurs au Canada et aux États-Unis.

Les gens doivent nous voir, affirme Knight. La quête de visibilité est le défi numéro un des sports féminins. Les États-Unis forment un immense marché télévisuel, mais il est parfois difficile à percer et comprendre. On y travaille.

D’ici là, les matchs de dimanche après-midi seront présentés sur le site web des sports de Radio-Canada.