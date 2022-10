En effet, le CFM a convié les médias au centre Nutrilait ce jeudi, afin de rencontrer les joueurs canadiens susceptibles d’être sélectionnés pour la Coupe du monde de soccer au Qatar.

Samuel Piette, Alistair Johntson, Kamal Miller, Ismaël Kone et James Pantemis se sont prêtés au jeu de cette rencontre médiatique.

Cet événement peut sembler anodin pour beaucoup, mais cela représente une pression et une excitation très fortes pour des joueurs qui découvrent l’effervescence du Mondial.

Même si les joueurs s’en doutent déjà, l’attention médiatique autour de leur expérience en coupe du monde sera bien plus forte que ce qu’ils ont connu tout au long de leur carrière.

Et c’est justement ce qui me surprend le plus dans ce groupe de jeunes joueurs talentueux.

Selon ma collègue Christine Roger, qui est allée à leur rencontre ce jeudi, les joueurs étaient totalement détendus, voire drôles, donnant l’impression d’être imperméables à toute pression qui arriverait sur leurs épaules.

C’est sûrement un des secrets des succès qu’ils ont connu cette année, à la fois en équipe nationale, mais aussi au CF Montréal.

Cette insouciance tranche avec l’approche des anciennes générations de joueurs de soccer, où l’énergie hyper positive qui tranche avec la prudence, ainsi que la notion de plaisir, avaient beaucoup moins de place à l’approche des compétitions à enjeux.

D’autant plus que la dernière participation de l’équipe nationale canadienne en Coupe du monde remonte à 36 ans.

C’est pour nous avons hâte, avec l’équipe des sports de Radio-Canada, de partager avec vous des moments sportifs extraordinaires, mais aussi des histoires humaines qui créeront un sentiment d’appartenance fort auprès de jeunes joueurs attachants.

En attendant, nous avons l’occasion de soutenir ces joueurs dès demain au stade Saputo, pour le premier match des séries éliminatoires de la MLS du CF Montréal, qui accueillera Orlando City.