La Française Marie-Divine Kouamé s’impose au 500 m

Au lendemain du titre de Mathilde Gros sur la vitesse, la jeune Française a devancé sur cette épreuve non-olympique l'Allemande Emma Hinze et la Chinoise Yufang Guo.

C'est le premier titre pour la France dans cette discipline chez les dames depuis 23 ans.

Kouamé s'est imposée en 32 s 835/1000, à une moyenne de 64,767 km/h. Elle a devancé l'Allemande Emma Hinze de 216 millièmes de seconde. La Chinoise Guo Yufang a complété le podium.

Elle a ainsi a mis fin à la suprématie de l'Allemagne dans cette épreuve rayée du programme olympique après les JO de 2004 tout comme le kilomètre pour les hommes.

La championne du monde sortante, l'Allemande Lea Sophie Friedreich a raté la finale de peu en se classant au 9e rang à l'issue des qualifications.

Même si le 500 m n'est plus une discipline olympique, ce titre mondial est de bon augure pour la France avant les Jeux olympiques de Paris en 2024 qui auront lieu sur la même piste et où Kouamé peut espérer briller dans l'épreuve de la vitesse.

Enfin, soulignons que la Canadienne et championne olympique au sprint à Tokyo, Kelsey Mitchell a complété l'épreuve au 7e rang à un peu plus d'une demi-seconde de la nouvelle détentrice du maillot arc-en-ciel.

La Belgique se signale

La paire belge formée de Lotte Kopecky et Shari Bossuyt a remporté le titre dans l'américaine devant la France et le Danemark à l'issue d'une course marquée par une panne de projecteur et plusieurs chutes, dont une violente dans un final rendu très confus.

D'abord annoncée gagnante, la paire française composée de Clara Copponi et Valentine Fortin échoue finalement à un point de la Belgique (32 contre 31).

Le Canada, représenté par Maggie Coles-Lyster et Sarah van Dam, n'a pu faire mieux que la 16e position avec un total de points négatifs de -20 points.

Discipline olympique, l'épreuve américaine est une course de 120 tours (30 km) entrecoupés de 12 sprints.