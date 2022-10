Courtney Sarault coiffe Kim Boutin au 1000 m

Sarault a franchi la distance en 1 min 30 s 823/1000. Elle a devancé les Québécoises Kim Boutin (1:30;907) et Claudia Gagnon (1:31;107).

Danaé Blais (1:31;360) et l’Ontarienne Renee Steenge (1:32;179) étaient aussi de cette finale.

Vendredi, Kim Boutin avait été couronnée au 500 m, mais avait terminé 5e au 1500 m.

Grâce aux 4000 points qu’elle y a récoltés, Boutin se maintient en tête du classement général féminin après trois épreuves avec un total de 11 048 pts.

Sarault suit avec 9275 pts. Steenge est 3e avec 8687 pts, tout juste devant Gagnon à 8608 pts.

Le Québec à l'honneur

Dans une finale toute québécoise, Maxime Laoun s’est imposé devant Steven Dubois et Pascal Dion au 1000 m.

Laoun a parcouru l’épreuve en 1:27;196. Il a devancé Dubois de 252 millièmes et Dion 276 millièmes de seconde.

Philippe Daudelin (1:27;619) et Victor Roy-Lafrance (1:28;795) ont respectivement terminé au 4e et 5e rang.

Steven Dubois Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

En devançant Dion pour la seconde place, Dubois a lui ravi la tête du classement général masculin après trois courses. Dubois affiche un total de 13 000 pts contre 12 200 pour Dion. Maxime Laoun est 3e avec 6710 pts.

Plus tard aujourd'hui, on y disputera les deuxièmes finales hommes et femmes de la fin de semaine sur 1500 m.