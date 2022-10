L’heure de la revanche pour le CF Montréal face à Orlando?

Pour une deuxième fois en moins d'un an, l'Orlando City SC a l'occasion de venir jouer les trouble-fêtes au stade Saputo et le CF Montréal n'a pas l'intention que ça se produise à nouveau.

Après avoir subi un revers crève-cœur à son dernier match de la saison 2021, le Bleu-blanc-noir cherchera à savourer une douce revanche aux dépens de l'équipe d'Orlando en accueillant leur duel de quarts de finale de l'Association Est, dimanche.

Alors que ses espoirs de participer aux éliminatoires reposaient uniquement sur une victoire, le CF Montréal a livré une chaude lutte à la troupe de la Floride, qui cherchait elle aussi à confirmer sa place au-dessus de la fameuse ligne rouge.

Orlando City SC a cependant pris les devants tôt en deuxième demie et il a sonné le glas de la saison des Montréalais en doublant son avance à la 86e minute, seulement sept minutes après que le défenseur Rudy Camacho eut écopé un carton rouge.

Bien que le contexte soit maintenant différent, les hommes de Wilfried Nancy ont encore en tête cette difficile défaite de 2-0, sans toutefois la laisser prendre toute la place.

« C'est sûr que nous y pensons. C'est une occasion de prendre notre revanche par rapport à ce match-là. D'un autre côté, notre équipe est différente. Les objectifs sont différents et la motivation aussi. Au-delà de la revanche, c'est aussi le fait de continuer à écrire l'histoire de notre club. Nous vivons quelque chose de spécial au sein de ce groupe et nous voulons simplement gagner pour continuer à vivre ça. » — Une citation de Samuel Piette, milieu de terrain, CF Montréal

Le CF Montréal n'a pas obtenu les succès souhaités au cours des dernières années, n'ayant pas participé aux éliminatoires depuis 2016. Plusieurs joueurs de l'équipe actuelle profiteront de ce duel contre l'Orlando City SC pour effectuer leurs premiers pas en carrière lors du tournoi automnal.

Avec l'équipe depuis 2017, Piette a longuement attendu ce match sans lendemain, mais il a fait savoir que lui et ses coéquipiers ne le voyaient pas différemment des autres cette saison.

Je sais que c'est un match éliminatoire, que c'est terminé si nous perdons, mais honnêtement, je n'ai rien changé à ma préparation cette semaine. Les autres joueurs et le personnel non plus, a-t-il exprimé. Nous le voyons comme le 35e match de la saison et non le premier des éliminatoires. Si nous continuons ce que nous avons bien fait depuis le début de l'année, je pense que nous serons corrects pour dimanche.

Une affaire personnelle

Pour le défenseur Kamal Miller, l'affrontement de dimanche servira en quelque sorte à régler des comptes avec son ancienne formation.

Miller a amorcé sa carrière en MLS avec Orlando City SC, en 2019, mais il n'a pas été utilisé autant qu'espéré. L'équipe ne l'a pas protégé en vue du repêchage d'expansion de 2020 et il a été réclamé par Austin FC avant d'être aussitôt échangé au CF Montréal en retour d'un montant d'allocation générale et d'un choix de première ronde pour 2021.

Kamal Miller Photo : Getty Images / Michael Reaves

Miller ne s'est pas caché pour dire qu'il souhaite que la troupe de la Floride vive la même douleur que les Montréalais ont vécue lors du dernier match de la saison 2021.

« C'est une affaire très personnelle pour moi. Je n'ai pas quitté Orlando en de très bons termes. Je suis arrivé à Montréal et je me suis retrouvé comme joueur. Ça me ferait très plaisir de les voir s'en retourner à la maison de la même façon que nous l'avons fait l'année passée. » — Une citation de Kamal Miller, défenseur, CF Montréal

On ne sait toujours pas si le Bleu-blanc-noir pourra compter sur son meilleur buteur, le Hondurien Romell Quioto. L'attaquant de 31 ans s'est blessé en représentant son pays pendant la pause internationale.

Quioto s'est entraîné avec ses coéquipiers, vendredi, mais l'entraîneur Wilfried Nancy a assuré que s'il n'était pas assez en forme pour aider l'équipe, il ne serait pas utilisé.

Ce n'est pas facile comme décision. L'avantage, c'est qu'il connaît bien son corps, a mentionné l'entraîneur-chef. Ce qui est bizarre avec Romell, c'est que sa blessure n'est pas très grave, mais en même temps, il faut faire attention. Romell veut jouer et il est important pour l'énergie de l'équipe, mais nous verrons. Ce sera une discussion commune avec le personnel et lui.

Le CF Montréal a compilé une fiche d'une victoire et une défaite contre Orlando City SC cette saison. Il a remporté le dernier duel par la marque de 4-1, le 7 mai au stade Saputo.