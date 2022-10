Premier gain en terrain ennemi pour Hamilton

Les Tiger-Cats d'Hamilton ont remporté leur premier match sur la route de la saison et leur premier match à Calgary en 18 ans grâce à un gain de 35-32 contre les Stampeders, vendredi.

Le quart-arrière des Tiger-Cats, Dane Evans, a repéré Tim White dans la zone des buts avec 11 secondes à écouler au match pour inscrire le touché gagnant.

Le secondeur des Tiger-Cats Richard Leonard a retourné l'une de ses deux interceptions pour un majeur. Seth Small a réussi des placements de 57, 46, 36 et 24 verges.

Evans a complété 17 de ses 25 passes pour un total de 244 verges et a également marqué un touché d'une verge avec une course.

Le troisième quart-arrière de Calgary et spécialiste des faufilades, Tommy Stevens, avait donné aux Stampeders une avance de cinq points alors qu'il ne restait que 63 secondes à faire à la partie. Il a fait un plongeon d'une verge.

Le quart partant des Stampeders, Jake Maier, qui a vu trois de ses passes être interceptées en première demie, a trouvé preneur sur de 26 de ses 35 passes pour des gains aériens de 251 verges. Il a lancé des passes de touché à William Langlais et Tre Odoms-Dukes. Rene Paredes, des Stampeders, a ajouté des bottés de précision de 34, 39, 26 et 41 verges.

Au troisième rang de la section Est, les Tiger-Cats (6-10) tentent de résister aux Roughriders de la Saskatchewan (6-10), qui pourraient se qualifier en étant la meilleure équipe repêchée.

Les Alouettes de Montréal (8-8), qui occupent le deuxième échelon dans l'Est, ont confirmé leur place en éliminatoires ainsi qu'un match à domicile lors de celles-ci grâce à un gain de 34-30 contre le Rouge et Noir d'Ottawa, plus tôt vendredi.

Les Stampeders (10-6) s'étaient déjà assurés d'une place dans les éliminatoires dans l'Ouest, mais demeurent dans une course avec les Lions de la Colombie-Britannique (10-5) pour la deuxième place dans l'Ouest et l'avantage du terrain pour la demi-finale d'association, le 6 novembre.