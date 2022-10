Le Canadien et les Red Wings à égalité après 20 minutes

C'est Jake Allen qui défend la cage du Tricolore, un deuxième départ de suite pour le vétéran gardien. Son opposant Ville Husso, acquis des Blues de St-Louis par Détroit cet été, a réussi 10 arrêts au premier tiers, contre 25 pour Allen, brillant lors de deux désavantages numériques.

Plus tôt en journée, le défenseur William Trudeau a paraphé un contrat d'entrée de trois saisons avec le Tricolore. Le contrat, qui lie le patineur de 20 ans à l'équipe jusqu'à la conclusion de la saison 2024-25, rapportera 750 000 $ US à Trudeau s'il évolue dans la LNH en 2022-23 et comporte un boni de signature de 92 500 $.

S'il évolue dans la Ligue américaine, il touchera 80 000 $ et 10 500 $ dans le junior.

Choix de quatrième tour, 113e au total, du Canadien en 2021, Trudeau a passé les trois dernières saisons dans l'uniforme des Islanders de Charlottetown dans la LHJMQ, récoltant 90 points (20 buts, 70 aides) en 166 matchs.

