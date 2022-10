Félix Auger-Aliassime passe en demi-finales à Florence

La 13e raquette mondiale a enregistré une victoire de 6-3 et 6-4 en quarts de finale après avoir bataillé durant 1 h 29 min.

Auger-Aliassime a perdu son service dès l'entame du match, avant de rendre la pareille à Nakashima. Le Québécois a obtenu son second bris de la manche pour mener 4-2, et l'écart n'a pu être comblé par le 46e joueur de l'ATP.

La première tête de série a continué sur sa lancée en lever de rideau du deuxième engagement avec un vol sur Nakashima. Il a ensuite conservé son service jusqu'au 10e et dernier jeu, qui a confirmé son triomphe et son billet parmi les as.

Le favori local Lorenzo Musetti, qui pointe au 28e rang mondial, se dressera devant Auger-Aliassime en demi-finales. L'Italien a vaincu l'Américain Mackenzie McDonald 6-3 et 6-2, tandis que l'autre duel opposera l'Américain J.J. Wolf au Suédois Mikael Ymer, respectivement 75e et 99e.

Le Montréalais de 22 ans a commencé son tournoi jeudi avec un triomphe en trois manches de 6-4, 6-7 (2/7) et 6-2 contre l'Allemand Oscar Otte.

Avant de prendre la direction de Florence, le représentant de l'unifolié le mieux classé dans l'ATP avait mordu la poussière d'entrée de jeu au tournoi d'Astana, au Kazakhstan, où le Serbe Novak Djokovic a été sacré champion dimanche dernier.