Kim Boutin et Steven Dubois les plus rapides au pays au 500 m

Les représentants du Québec ont continué de briller lors de la deuxième journée des Championnats canadiens de patinage de vitesse. Kim Boutin, Steven Dubois et Pascal Dion ont triomphé lors des épreuves respectives.

Pascal Dion et Steven Dubois se sont partagé les honneurs au 500 m et 1500 m. Dion a parcouru le 1500 m en 2 minutes 18 s 174/1000 pour battre de justesse Dubois (2:18,262 s). Alexandre Migner (2:18,381 s) monte sur la 3e plus haute marche du podium.

Dubois a goûté à la victoire à son tour quelques minutes plus tard lors du 500 m, grâce à un chrono de 41,218 s. Dion a pris le 2e rang (41,934 s) et Antoine Gagnon-Lamarche a suivi (42,024 s).

Chez les femmes, la Sherbrookoise Kim Boutin a survolé le 500 m en 43,533 s. Rikki Doak (43,615 s) et Ann-Sophie Bachand (43,814 s) ont été les plus rapides après elle.

L'Ontarienne Renee Steenge a créé la surprise (2:32,005 s) en remportant le premier 1500 m devant Danae Blais (2:32,182 s) et Courtney Sarault (2:32,278 s).

Les compétitions longue piste se poursuivent en soirée au Centre des glaces de Québec. Ce sera notamment le retour en scène de Laurent Dubreuil au 1000 m, lui qui a triomphé jeudi soir au 500 m déjà.