Pascal Siakam frais et dispos dès le début de la saison, cette fois-ci

Meilleur pointeur des Raptors de Toronto la saison dernière, Pascal Siakam avait tout de même dû rater les 10 premiers matchs de la saison, récupérant d'une opération à l'épaule gauche. Cette fois, il est frais et dispos dès le départ.

Avoir pu travailler tout l'été et disputer tous les matchs préparatoires, ça aide vraiment pour la préparation , a dit Siakam en mêlée de presse aux abords du terrain vendredi matin. La saison dernière, oui, la blessure a été un peu un facteur sur le plan de l'énergie au départ.

Mon objectif a toujours été d'être parmi les meilleurs. La somme de travail est là et j'espère obtenir de bons résultats, de bonnes choses de mon côté.

Les Raptors complètent leur calendrier hors-concours en accueillant les Celtics de Boston au Centre Bell vendredi soir.

Ce sera le premier match du club torontois à Montréal depuis 2018, et le sixième présenté au Centre Bell dans le cadre de la Série Canada, lancée en 2012.

La salle sera comble, comme ç'a été le cas à Edmonton le 2 octobre, contre le Jazz de l'Utah.

Ç'a beaucoup de signification, ça nous rend unique comme équipe d'avoir le soutien de tout un pays, a dit Siakam. Ce sont des occasions incroyables.

« C'est toujours une joie de voir tout le monde excités et contents de venir assister au match. » — Une citation de Pascal Siakam

Il estime par ailleurs que la métropole a ce qu'il faut pour obtenir un jour une équipe de la NBA.

Montréal est une belle ville et je pense, ''pourquoi pas'', a dit le Camerounais. Les gens sont présents à chacune de nos visites et ça fait plaisir.

Si plusieurs en rêvent, notons que le sentiment se dégageant des observateurs est que toute expansion, s'il y en a, attendra sans doute qu'il y ait en place une nouvelle convention collective, une nouvelle entente de diffusion de la NBA, ou les deux.

Ces pactes se terminent respectivement après les saisons 2023-2024 et 2024-2025. Tout aussi important, sinon plus : il semble très probable que le premier choix sera un retour à Seattle, avant de possiblement se tourner vers Las Vegas.

L'autre joueur ayant rencontré les médias en matinée vendredi est le Montréalais Khem Birch, auteur de trois rebonds offensifs en six minutes dimanche, contre Chicago.

C'est une bonne partie de mon jeu [les rebonds] depuis le début de ma carrière , a dit l'athlète de six pieds neuf pouces, qui devrait compter sur une vingtaine de parents et amis dans les gradins, vendredi. Ça me vient naturellement.

À la fin de juin, les Raptors ont accordé de nouveaux contrats au Montréalais Chris Boucher et au vétéran Thad Young. En juillet, ils ont engagé le vétéran Otto Porter, qui a livré d'excellents matchs lors du parcours en séries des Warriors, qui ont battu les Celtics en finale.

Otto a une longue feuille de route , a dit Siakam, au sujet des neuf saisons de Porter dans le circuit. Nous avons plusieurs jeunes joueurs et son expérience comme vétéran va être très importante.

Il sait ce qu'il faut faire pour gagner et on a toujours besoin de gens comme ça.

Jeudi soir, dans une salle d'événements de Parc-Extension, se tenait le lancement de la Fondation SlimmDuck, une initiative de Boucher.

Jeudi également, Christian Koloko, repêché au deuxième tour en juin dernier, a pris part à des ateliers de basketball avec des jeunes de 14 ans et moins, au Centre sportif de l'UQAM.

Blessé à l'arrière de la cuisse gauche, Boucher va rater le match de vendredi soir.

Il a subi une élongation vendredi dernier à Houston. Il n'a pas joué dimanche à Toronto, face aux Bulls.

Toronto a une fiche de 2-2 en matchs hors-concours cette année.

Les Raptors ont joué à Montréal le plus récemment le 10 octobre 2018, l'emportant 118-91 devant les Nets de Brooklyn.

Ce soir-là, devant 20 526 personnes au Centre Bell, Boucher, embauché quelques mois plus tôt, a été inséré dans le match avec 7:07 au cadran.

Il a raté trois tirs, avant de faire mouche deux fois de distances de trois points. La foule a adoré, scandant son nom.

Champions en 2019, les Raptors ont fini cinquièmes dans l'Est en 2021-2022, montrant un dossier de 48-34. Au premier tour, ils ont été battus en six rencontres par les 76ers de Philadelphie.

Leur saison régulière va débuter mercredi à domicile, contre les Cavaliers de Cleveland.