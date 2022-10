Le sélectionneur du club de France, Didier Deschamps, estime que l'important est d'avoir à l'interne « sérénité et tranquillité » à l'approche de la Coupe du monde, malgré le climat entourant l'équipe nationale.

Le climat, on ne le choisit pas, a indiqué Deschamps. Les médias y participent de manière positive ou négative. De tout temps, cela a été ainsi. L'important, c'est qu'à l'interne, nous ayons la tranquillité et la sérénité.

« Mais s'il était possible de parler uniquement de soccer dans les jours et les semaines à venir, ce serait grandement apprécié. » — Une citation de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

Didier Deschamps a assuré ne pas être déconnecté de la réalité .

Cela fait dix ans que la Coupe du monde a été attribuée au Qatar, a-t-il souligné. La période est propice à une exposition médiatique de plus en plus importante.

Cela peut-il gâcher la fête? Libre à chacun de penser et de dire ce qu'il veut, a-t-il répondu. Nous sommes dans le domaine sportif. Ce n'est pas pour ça que nous sommes déconnectés de la réalité. Par l'intermédiaire de notre fédération, nous avons le devoir d'être vigilants sur tout ce qui se passe. Il faut faire en sorte que ce soit la fête du soccer.

Même si son président Noël Le Graët est actuellement sous pression, notamment après la diffusion de l'émission Complément d'enquête sur France 2, M. Deschamps a assuré ne pas être là pour commenter les reportages .

Dans le cadre de l'émission du service public France télévisions, le président de la fédération a été mis face à des images des conditions de vie de travailleurs sous-traitants à l'hôtel de la formation française au Qatar.

Les images montraient des chambres exigües infestées de cafards où les travailleurs s'entassent sur des lits superposés.

Certaines choses sont représentatives, d'autres moins. Je peux juste répéter que par l'intermédiaire de la fédération, tout est fait pour qu'il y ait une vigilance maximale par rapport à ce qui se passera au Qatar. Cela concerne la France, mais aussi toutes les nations présentes là-bas.

Quant au fait que de nombreux maires de l'Hexagone aient décidé de ne pas diffuser le Mondial sur écran géant, il s'est abstenu de tout commentaire.

Je suis partie prenante puisque je suis sélectionneur, a-t-il dit. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura énormément de Français et de Françaises qui regarderont les matchs et soutiendront l'équipe de France.

Kanté pourrait être absent

Ce ne sont pas de bonnes nouvelles , a dit vendredi l'entraîneur de Chelsea, Graham Potter, à propos du milieu français N'Golo Kanté dont la blessure à une cuisse pourrait compromettre sa présence au Mondial, selon le quotidien L'Équipe.

Il doit voir un spécialiste ce week-end. C'est une rechute, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade , a ajouté Potter.

Alors que la liste du sélectionneur Didier Deschamps est prévue pour le 9 novembre, L'Équipe présente comme acquis le forfait de Kanté pour la Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Deschamps n'a pas voulu commenter l'état de santé de ses joueurs blessés, comme Paul Pogba et N'Golo Kanté. J'ai des nouvelles, a-t-il lancé. Chaque chose en son temps. Certains joueurs ont des soucis et des blessures. Espérons que tout ira dans le bon sens. Il y a encore du temps pour avoir plus de certitude.

Kanté, qui évolue chez les Blues depuis 2016, est amoindri par des blessures à répétition depuis les deux dernières années.

Le milieu récupérateur n'est plus apparu sur un terrain depuis le 14 août dernier, lors d'un derby en Premier League face à Tottenham. Il avait été essentiel au succès de la France en Russie lors de la Coupe du monde 2018 et serait un grand absent pour les champions en titre.