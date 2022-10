Susan Auch quitte la direction de Patinage de vitesse Canada

C'est dans une lettre aux associations sportives provinciales et territoriales que le comité de direction de Patinage de vitesse Canada a confirmé sa décision de se séparer de Susan Auch.

Le comité de direction a déterminé que c'est dans le meilleur intérêt de la fédération que Susan Auch ne soit plus la directrice générale , peut-on lire dans la lettre.

Les événements récents nous ont rappelé que tous les membres de notre communauté doivent être soumis aux mêmes valeurs et aux mêmes normes que nos athlètes, nos bénévoles, notre personnel et les autres parties prenantes de la fédération, sur la glace et en dehors , est-il précisé.

L'ancienne patineuse avait été condamnée par un juge du Manitoba à rembourser 600 000 $ à une ex-partenaire d'affaires.

Le juge de la Cour du Banc du Roi du Manitoba (l'équivalent de la Cour supérieure du Québec) a indiqué qu'Auch avait adopté une conduite s'apparentant à une fraude dans ses relations d'affaires, un projet d'exploitation d'une carrière de calcaire n'ayant pas abouti.

La femme de 56 ans, qui ne fait l'objet d'aucune accusation criminelle, nie les conclusions du jugement. Elle porte la cause en appel.

Auch était en poste depuis 2017. Elle a remporté deux médailles d'argent au 500 m aux Jeux olympiques de Lillehammer (1994) et de Nagano (1998).

Patinage de vitesse Canada dit travailler à un processus de transition à la direction dont la fédération donnera les détails dès que possible.

Ce processus met en évidence le besoin d'écouter davantage, d'être ouvert aux commentaires et d'améliorer notre façon de faire , précise le comité de direction.

En septembre, le président du conseil d'administration, Blair R. Carbert, avait réitéré sa confiance envers sa directrice.

Les Championnats canadiens de patinage de vitesse se déroulent en ce moment du côté de Québec.