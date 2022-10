Le gouvernement français tente d’améliorer le sort des immigrés au Qatar

Le Qatar est l'objet de nombreuses critiques d'organisations non gouvernementales sur le respect des libertés fondamentales et des droits de la personne, notamment ceux des travailleurs étrangers, venus notamment d'Afrique et d'Asie du Sud, qui composent la majorité de sa population.

Après avoir fait la sourde oreille, la FIFA s'est dite ouverte à participer à un fonds d'indemnisation pour les travailleurs immigrés de la Coupe du monde.

Au début du mois d'octobre, la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait adressé un courrier à la fédération française lui demandant de fournir des preuves de son action en matière des droits de la personne lors de la Coupe du monde au Qatar.

J'ai eu un premier retour qui honnêtement n'a pas levé les doutes, donc je ne vais pas les lâcher sur le sujet , a expliqué la ministre sur les ondes de la station de radio RTL.

Amélie Oudéa-Castera lors d'une rencontre avec Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de 2024 Photo : Getty Images / FRANCK FIFE

Dans le cadre de l'émission Complément d'enquête du service public France télévisions, le président de la FFF Noël Le Graët a été confronté à des images des conditions de vie de travailleurs sous-traitant à l'hôtel de l'équipe de France au Qatar.

Les images montraient des chambres exigües infestées de cafards où les travailleurs s'entassent sur des lits superposés.

Le président de la FFF a réagi ainsi:

C'est pas insoluble ça, c'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. Je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays, même peut-être pas loin d'ici , a-t-il dit dans son bureau parisien.

Vendredi, la ministre française des Sports s'est dite choquée vendredi par la réaction du président de la fédération française.

Cette réaction m'a choquée, j'ai trouvé qu'elle manquait d'humanité et même de lucidité , a répondu Amélie Oudéa-Castéra à l'antenne de RTL.

Il faut que la FFF prenne sa part de responsabilité et fasse tout ce qui est en sa capacité pour que sur le sujet des conditions de travail, du respect des droits de la personne sur son camp de base, la situation s'améliore. Les images sont très choquantes et des réactions s'imposent , a-t-elle estimé.