Six équipes pour couronner une nouvelle équipe championne en NWSL

C’est dimanche que les quarts de finale s’amorcent, et Radio-Canada Sports présentera en direct trois des cinq matchs au programme éliminatoire, dont la grande finale du samedi 29 octobre, à 20 h (HAE), à Washington.

Voici un aperçu des forces en présence.

(4) Dash de Houston c. (5) Current de Kansas City

Le dimanche 16 octobre, à 17 h (HAE)

Du Canada : Allysha Chapman (défenseuse, Houston), Nichelle Prince (attaquante, Houston), Sophie Schmidt (milieu, Houston), Desiree Scott (milieu, Kansas City [suspendue contre Houston])

Mettez vos plus beaux habits et sortez la vaisselle en porcelaine, le Dash de Houston jouera un match éliminatoire pour la toute première fois!

(Bon, le Current aussi, mais il s’est installé l’an dernier dans une ville qui a déjà eu une équipe, le FC Kansas City, championne en 2014 et en 2015. Entre ça et le Dash, qui a raté les éliminatoires chaque année depuis 2014…)

Ebony Salmon (à droite) a marqué 9 buts en 12 matchs pour Houston. Photo : Erik Williams-USA Today Sports

L’échange qui a mené l’attaquante Ebony Salmon de Louisville à Houston est peut-être l’acquisition du genre la plus productive jamais réalisée pendant une saison de la NWSL. Salmon a marqué 9 buts en 12 matchs depuis son arrivée à la fin de juin, et son rendement de 0,83 but par tranche de 90 minutes jouées la place au 3e rang de la ligue à ce chapitre.

Il serait cependant réducteur, voire malhonnête, d’attribuer à Salmon la qualification du Dash. La charnière centrale composée de Katie Naughton et Ally Prisock a été omniprésente et, devant elles, Sophie Schmidt continue de montrer pourquoi elle est l’une des milieux de terrain les plus polyvalentes de la ligue.

Qui plus est, le Dash aura la chance de vivre son premier rendez-vous éliminatoire devant son public, puisque le Current a perdu son dernier match de la saison dans les tout derniers instants contre Louisville, ce qui l’a relégué au 5e rang.

Du 30 mai au 11 septembre, Kansas City a construit une série d’invincibilité de 13 rencontres. Les Red Stars de Chicago y ont mis fin de manière brutale (4-0), et le Current n’a gagné qu’un de ses quatre derniers matchs.

En l’absence de Lynn Williams, blessée pour toute la saison, Lo’eau Labonta s’est levée avec sept buts et quatre passes décisives, elle qui n’avait jamais dépassé deux réussites en une saison dans chaque catégorie statistique. Labonta avait donc beau jeu de lancer un défi au reste de la ligue : célébrez vos buts un peu mieux. Pourra-t-elle souligner les siens jusqu’au 29 octobre?

(3) Wave de San Diego c. (6) Red Stars de Chicago

Le dimanche 16 octobre, à 22 h 30 (HAE)

Du Canada : Kailen Sheridan (gardienne, San Diego), Bianca St-Georges (défenseuse, Chicago [suspendue contre San Diego])

Non seulement le Wave sera-t-il la première équipe d’expansion à jouer un match éliminatoire, mais il le fera à domicile, où Alex Morgan est rapidement devenue une idole. L’attaquante internationale américaine a inscrit 15 buts, dont 5 tirs de pénalité, en 17 matchs cette saison (0,94 but par tranche de 90 minutes!), ce qui lui a valu le soulier d’or.

Petit souci derrière elle, en revanche : Taylor Kornieck, qui a donné la passe décisive pour 3 des 10 buts marqués par Morgan dans le cours du jeu, s’est blessée à une cheville à l’avant-dernier match de la saison et pourrait manquer de rythme, si elle n’est pas carrément absente contre Chicago. Kornieck a d’ailleurs dû déclarer forfait pour les derniers matchs amicaux des États-Unis, contre l’Angleterre et l’Espagne. (Morgan également, mais le sélectionneur s’est fait rassurant sur son état de santé.)

À l’autre bout de la pelouse, la gardienne canadienne Kailen Sheridan a été parmi les meilleures à son poste. Elle est l’une des deux seules portières, avec celle de l’OL Reign Phallon Tullis-Joyce, à avoir donné moins d’un but à l’adversaire par tranche de 90 minutes. Sheridan est aussi redoutable dans les situations les plus brûlantes qui soient : elle a stoppé trois des six tirs de pénalité qu’elle a affrontés.

Comme le Wave, les Red Stars ont confirmé leur participation aux éliminatoires lors du dernier week-end de la saison. Sans grande surprise, c’est la femme de toutes les occasions, Mallory Pugh, qui a délivré Chicago contre Angel City avec un autre but exceptionnel.

Il se dessine donc un duel non seulement entre deux grandes buteuses, mais aussi entre deux candidates au titre de joueuse de l’année. Si Morgan est plus présente dans l’imaginaire collectif, Pugh présente de sacrés arguments : 11 buts, 6 passes décisives et un remarquable rendement de 1,23 contribution directe à un but par tranche de 90 minutes.

(2) Thorns de Portland c. (3) Wave de San Diego ou (6) Red Stars de Chicago

Le dimanche 23 octobre, à 17 h (HAE)

Du Canada : Janine Beckie (attaquante, Portland), Christine Sinclair (attaquante, Portland), Rhian Wilkinson (entraîneuse, Portland)

Les Thorns avaient une main sur le championnat de la saison, mais un nul de 3-3 sur le terrain du Gotham FC ne leur a pas suffi. Elles se sont plutôt accrochées au 2e rang qui leur permet d’accueillir une demi-finale à domicile, où elles n’ont perdu que deux matchs cette saison. Voilà un bien meilleur scénario que jouer à l’extérieur, puisque chez l’adversaire, elles ont perdu… une fois.

Oups.

La saison 2022 est la première de Rhian Wilkinson à la barre des Thorns de Portland. Photo : Thorns de Portland/Craig Mitchelldyer

Quoi qu’il en soit, ce sera difficile de soutenir que les Thorns ne sont pas prêtes à relever le défi. C’était la saison de la révélation pour une poignée de joueuses, dont Kelli Hubly, qui n’a pas raté la moindre minute de jeu depuis l’entrée en poste de l’entraîneuse montréalaise Rhian Wilkinson, et surtout Sophia Smith, qui s’impose à 22 ans comme l’attaquante de l’avenir à Portland – et au sein de l’équipe nationale? – avec 14 buts et 3 passes décisives en 18 matchs.

Les jeunes ont fait le travail à Portland. Olivia Moultrie vient d’avoir 17 ans, mais elle a tiré le maximum de ses 709 minutes de jeu, au cours desquelles elle a inscrit 3 buts et 4 passes décisives. Et Sam Coffey, à sa première saison professionnelle, s’est établie comme l’un des beaux espoirs américains au poste de milieu relayeuse. Pourront-elles répéter leurs exploits en éliminatoires et, qui sait, offrir un troisième championnat à leur doyenne Christine Sinclair?

(1) OL Reign c. (4) Dash de Houston ou (5) Current de Kansas City

Le dimanche 23 octobre, à 19 h 30 (HAE)

Du Canada : Jordyn Huitema (attaquante, OL Reign), Quinn (milieu, OL Reign)

Seul le Courage de la Caroline du Nord, en 2018 et en 2019, est parvenu à gagner les championnats de la saison et des éliminatoires la même année. La forme du moment indique que l’OL Reign peut croire au rare exploit.

Dans ses sept derniers matchs de la saison, le Reign a été plus souvent victorieux (six fois) que dans tous les autres (cinq). Coïncidence ou non, Jordyn Huitema, acquise du Paris Saint-Germain en juin, n’a participé qu’aux 10 derniers matchs, et son équipe a récolté 2,3 points par match en moyenne lorsqu’elle jouait, un sommet parmi celles qui ont cumulé au moins 600 minutes cette saison.

Oui, Megan Rapinoe. Oui, Bethany Balcer. Oui, Rose Lavelle. Mais l’OL Reign, en 2022, c’est surtout le secteur défensif le plus étanche de la NWSL.

Devant les filets, l’ancienne Rémoise Phallon Tullis-Joyce n’a accordé que 19 buts en 22 matchs et a affiché le meilleur taux d’arrêts du championnat (81 %). Sofia Huerta, qui n’avait joué qu’une quinzaine de matchs au poste d’arrière droite au niveau professionnel avant d’y être mutée à l’été 2021, offre du jeu complet. De l’autre côté, Lauren Barnes est égale à elle-même. Alana Cook et Sam Hiatt, en charnière centrale, ne demandent qu’à aller au duel. Devant elles, les Quinn, Jess Fishlock et autres Olivia Van der Jagt déploient un premier rideau opaque.

L’OL Reign a gagné le championnat de la saison en 2014 et en 2015. Chaque fois, l’équipe a perdu en finale des éliminatoires. Elle est prête à franchir un cap.