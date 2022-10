Les cotes d’écoute de la formule E à la hausse

Le nouveau format de qualification et le retour des courses en Asie (interrompues en 2019) ont aidé à gonfler les chiffres qui sont de bon augure pour la 9e saison à venir du championnat.

Les cotes d’écoute du nouveau format de qualification avec des duels à élimination ont augmenté de 49 %, précise la série, par rapport à la 7e saison avec l’ancien format.

La 8e saison a vu les pilotes disputer 16 courses dans 10 villes, dont deux en Asie, à Jakarta en Indonésie et à Séoul en Corée du Sud en conclusion de saison.

La course de Jakarta a obtenu la meilleure cote d’écoute de l’histoire du championnat avec un total cumulé, toutes plateformes confondues, direct et à la demande, de 27,6 millions d’amateurs en Indonésie.

Après le fiasco de l'organisation de la course à Montréal en 2017, le Canada devait retrouver en 2022 une manche du championnat.

Il était prévu une course à Vancouver, le 2 juillet, mais le comité d'organisation local a préféré reporter la présentation de l'événement à 2023, incapable de respecter les délais prévus en raison des effets de la pandémie planétaire.

Verra-t-on de la FE dans l'Ouest canadien en 2023? Trois étapes de la prochaine saison sont pour le moment sans destination.

Le départ de la course de formule E à New York Photo : lat images / Sam Bagnall

C'est finalement le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz) qui a été couronné champion de la formule E en 2022 après avoir terminé au deuxième rang de la dernière course de la saison à Séoul.

L'ancien pilote de F1 a également permis à Mercedes-Benz de remporter le titre des constructeurs pour la deuxième année d'affilée. Le constructeur allemand, qui a annoncé qu'il quittait la discipline, a vendu son équipe de FE à McLaren.

Au total, les cotes d’écoute cumulées ont augmenté de 20 %, indique la série, tandis que les cotes d’écoute en direct ont augmenté de 10 %.

Sur les réseaux sociaux, le visionnement des contenus vidéo a augmenté de 165 %.

La FE se construit une solide base d’amateurs qui regardent les courses sur demande et en direct. Une meilleure cohésion dans la planification des horaires, des retransmissions plus complètes et notre format de qualification ont contribué à ces hausses , explique le Montréalais Jamie Reigle, directeur général de la série.

Le titre s’est joué à la toute fin, à Séoul, et quatre pilotes étaient en lice. Nous devons continuer nos efforts pour rendre la série encore plus attrayante, ajoute M. Reigle, alors que nous verrons rouler en janvier les monoplaces de la 3e génération.

La monoplace Gen3 a été présentée à Monaco au mois de mai. La 9e saison commence le 14 janvier à Mexico.

La marque italienne Maserati fera ses débuts en formule E aux côtés des grandes marques comme Porsche, Jaguar, Nissan et DS (groupe PSA).