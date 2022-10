Les Canadiennes toujours 7es au classement de la FIFA

Le Canada reste au 7e rang d'un classement toujours dominé par les États-Unis.

La Suède a grimpé d'un échelon, reléguant l'Allemagne de la 3e à la 2e place.

Ce nouveau classement sera utilisé pour déterminer les groupes, en prévision de la Coupe du monde qui aura lieu en Océanie. Le tirage au sort sera présenté le 22 octobre, à Auckland.

Les six meilleures équipes de ce classement (États-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne) prennent place dans le chapeau 1, en compagnie des pays-hôtes Australie et Nouvelle-Zélande, ce qui leur offre un tirage a priori plus abordable.

Trente-deux équipes prendront part à la compétition qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023.