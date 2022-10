Le Rouge et Noir fait mal paraître les Alouettes

Le Rouge et Noir d'Ottawa donne du fil à retordre aux Alouettes de Montréal cette saison. Le niveau de talent est beaucoup plus élevé chez les Alouettes (7-8), qui aspirent au premier rang dans l'Est, que chez le Rouge et Noir (4-11), qui vit une transition.

Les deux équipes ne devraient pas jouer des matchs aussi serrés.

Ottawa a remporté deux de ses victoires cette saison sur la surface synthétique désuète du stade Percival-Molson, dont une victoire de 24-18 lundi dernier, qui a empêché la troupe de Danny Maciocia d'assurer sa participation aux séries éliminatoires.

Nous gardons un goût amer en bouche de cette défaite de lundi, a admis plus tôt cette semaine le quart Trevor Harris. Nous sentons que nous avons laissé trop de points sur le terrain. Oui, ils ont fait du bon travail, mais si nous nous exécutons à notre niveau, nous l'emporterons vendredi.

Les points dont parle Harris sont ceux laissés dans la zone payante du Rouge et Noir : six fois les Alouettes ont atteint la zone de 20 des visiteurs lundi, mais ils ont dû se contenter d'un touché et de quatre placements. Plusieurs réponses expliquant leur défaite par six points se trouvent dans ces statistiques.

C'est l'exécution qu'on doit améliorer vendredi, a reconnu l'entraîneur-chef Danny Maciocia. On a connu du succès dans la zone payante depuis le début de la saison, mais au cours de ce match en particulier, l'exécution a fait défaut. Nos quatre placements ont été réussis à l'intérieur de la ligne de 25 : il faut être plus opportunistes.

Danny Maciocia Photo : La Presse canadienne / Peter McCabe

C'est assurément l'exécution qui a été notre problème, a ajouté Harris. Mais si vous regardez les six ou sept derniers matchs, ça n'a pas été le cas, alors il faut croire que ce n'était qu'un accident de parcours pour notre équipe. Il faut donner à leur défense le mérite qui lui revient : elle a fait de gros jeux, mais notre exécution était déficiente.

Les Alouettes devront également faire preuve de plus de discipline : les joueurs ont écopé de neuf pénalités pour 122 verges de pertes lundi (dont 107 en défense) et, en plusieurs occasions, les esprits se sont échauffés.

Avec deux matchs à jouer face aux Argonauts de Toronto pour conclure la saison, matchs qui pourraient déterminer le premier rang dans l'Est, les Montréalais doivent s'assurer que leurs meilleurs éléments n'écoperont pas de sanctions les empêchant de disputer ces duels.

Plusieurs ont dû payer une amende. On a beaucoup d'argent pour le poulet qu'on va commander aujourd'hui. On verra après le match de vendredi quel genre de repas on mangera la semaine prochaine , a blagué Danny Maciocia après l'entraînement de mercredi.

Les gars sont au courant, ce sont des adultes, des joueurs professionnels. Ce sera un match très physique vendredi, le deuxième en cinq jours entre deux équipes qui ne s'aiment pas trop. Il faudra donc maîtriser nos émotions , a-t-il ajouté plus sérieusement.

Les pénalités ont un grand impact et on doit s'assurer de garder la tête froide, a pour sa part noté Harris. Les pénalités, les revirements et les jeux explosifs sont habituellement les trois choses qui déterminent l'issue d'une rencontre. On doit s'assurer de protéger le ballon, de garde notre calme et de leur faire payer le prix quand on le peut. Il faut rester dans l'instant présent.

Si les Alouettes désirent participer aux séries éliminatoires, ils n'ont plus de marge de manœuvre : une défaite vendredi jumelée à une victoire des Argos (9-6) samedi à Edmonton garantirait le premier rang dans l'Est aux Torontois.

Les Alouettes doivent remporter trois victoires d'affilée pour une deuxième fois cette saison afin que l'équipe soit couronnée.