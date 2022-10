Il y avait dans l’air comme un changement d’ère que les solidaires n’auraient pas dédaigné, avec un résultat plus heureux pour la formation sportive, mercredi soir, que pour la formation politique, déçue le 3 octobre dernier.

Rassurez-vous, il ne sera pas ici question de politique pour ce classique Canadien-Maple Leafs, remporté 4-3 par le CH en lever de rideau d’une campagne dont on n'attend rien. Ou si peu.

Cérémonie de début de saison oblige, le CH a déployé le faste et le lénifiant d’usage toutefois ponctué par quelques moments singuliers. Le premier : l’apparition de Carey Price en costume bien soigné. Chapeau de cowboy enfoncé sur la tête, après une ovation debout sentie des partisans, la vedette a levé son couvre-chef, salué ses adorateurs et s’en est allée.

Il a disparu au bout du couloir et d’aucuns n’espère réellement qu’il y apparaisse à nouveau un jour jambières au corps.

Deux minutes plus tard, la foule a réservé l’un de ses plus beaux accueils à Juraj Slafkovsky dont on ne sait pas s’il deviendra le prochain chouchou. En attendant, le roi est mort, vive le roi.

Évidemment, on exagère ici pour l’effet de toge. Un fait demeure malgré tout : on a donné les rênes aux jeunes, entourés par certains vétérans.

David Savard l’a reconnu.

La vague de nouveaux est entrée. Beaucoup de gars longtemps ici sont partis dans la dernière année. [Jeff] Petry, (Shea) Weber, (Ben) Chiarot et Price. Il y a eu un très bon noyau pendant plusieurs années. Les choses changent tranquillement avec Cole (Caufield) et Nick (Suzuki) qui prennent le dessus comme premier trio. C’est le fun de voir ça , a lancé le défenseur qui s’est taillé la part du lion ce soir en 22 minutes de jeu et quelque neuf tirs bloqués.

Ce changement de garde s’était amorcé depuis un moment, mais voilà que cette journée de grande ouverture nous l’a fait voir sous un autre jour, en accéléré. Jonathan Drouin a été laissé de côté pour ce match spectaculaire finalement remporté 4-3 par le CH grâce à un but de Josh Anderson à 17 secondes de la fin. Plus tôt dans la journée, le directeur général Kent Hughes avait révélé que la carrière de Paul Byron était pratiquement terminée, à l’image de celle de Price.

Les pages se tournent les unes après les autres et les nouveaux protagonistes s’appellent Arber Xhekaj, Kaiden Guhle, Juraj Slafkovksy et Jordan Harris. Il y avait cinq recrues en uniforme face aux Maple Leafs dont trois qui n’avaient jamais encore disputé un match dans la Ligue nationale. Il y avait aussi un ailier de 21 ans, chaussant les patins pour la 78e fois seulement dans la LNH et que l'on considère déjà comme un pilier. Cole Caufield, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a d'ailleurs enfilé deux buts.

Sans oublier que le capitaine de ce groupe, Suzuki, n’a que 23 ans et est devenu le plus jeune à porter ce titre dans l’histoire, légendaire raconte-t-on, de ce club.

Kent Hughes n’a pas voulu chiffrer d’objectifs avant le début de la saison se contentant de parler de croissance . Le patron souhaite voir des progrès sur le plan individuel et collectif . On aura déjà vu plus ambitieux.

Dans ce contexte dénué de pression, Guhle a joué librement et a eu l’air d’un vétéran de cette ligue. Il a été le joueur le plus utilisé par Martin St-Louis et a passé une bonne partie de sa soirée à affronter Auston Matthews, un peu pâle il est vrai.

Harris s’est rapidement adapté au rythme du jeu et a bondi dans l’attaque à quelques occasions. Xhekaj, lui, a fait exactement ce à quoi on s’attendait. Dès sa première présence, il a renversé Alex Kerfoot et a distribué quatre mises en échec pendant la rencontre. On l’a aussi vu en désavantage numérique en troisième période.

Le Canadien, contre toute attente, a rivalisé avec les Leafs. C’était brouillon, évidemment. Jake Allen l’a dit, avec autant de jeunes pousses dans leurs rangs, ça ne sera pas parfait tous les soirs . Et puis Toronto donnait parfois l’impression de prendre leur rival trois couleurs un peu à la légère.

Quant à Slafkovsky, il n’a pu se faire justice en seulement 10 minutes de glace, une utilisation amputée en raison des nombreuses punitions pendant la rencontre.

Juraj Slafkovsky a passé 10 min 34 s sur la patinoire à son premier match dans la LNH. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Son compatriote Richard Zednik (oui, oui), en visite à Montréal pour voir sa fille, n’a pas tari d’éloges sur le jeune homme. Venue directement d’une autre ère lui aussi, encore bien plus ancienne celle-là, l’ancien buteur du CH a à quel point Slafkovsky l’avait soufflé par son jeu d’une grande maturité aux Jeux olympiques et au Championnat du monde l’an dernier.

Il a aussi ajouté ceci.

C’est comme [Jaromir] Jagr à 17-18 ans. La façon qu’il a de battre son couvreur quand il est dans le coin de la patinoire et de foncer au filet. Chaque fois qu’il est sur la glace, il se crée des chances. Je le voyais au Championnat du monde, il ne se débarrassait pas de la rondelle bêtement derrière le filet. Il essaie toujours de faire un jeu , l’a encensé Zednik.

Entre numéros 20 du Canadien, on a l’air de se comprendre.

Le temps d’une soirée, la nouvelle génération a bien paru. Il y aura d’autres hauts et certainement bien des bas. Il appartiendra alors à la direction de prendre les décisions qui s’imposent. Hughes en est pleinement conscient et a réitéré mercredi qu’un éventuel renvoi dans la Ligue américaine, si le CH en venait à ça avec certaines recrues, n’était certainement pas un pas en arrière, mais simplement une façon de se donner de l’élan. On paraphrase.

N’empêche que rien ne vaut l’épreuve du feu.

Ça peut leur donner de la confiance ce genre de match, a admis l’entraîneur-chef. On expose les jeunes à beaucoup de choses. C’est la seule façon d’apprendre. Tu apprends dans les tranchées. Est-ce que c’était parfait? Non, il y a eu des erreurs. Comme entraîneur, si tu gères les erreurs tout le temps, tu menottes tes jeunes un peu. Il faut faire attention. Surtout si c’est un cas isolé et non une tendance.

Cette première victoire de la saison en est un cas isolé. Pour l’instant. Personne ne boudera son plaisir par contre. Les réjouissances ont été si rares au Centre Bell l’an dernier.