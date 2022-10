Les meilleures joueuses de hockey réunies à Montréal

La gardienne de but Ann-Renée Desbiens est venue à sa rescousse en lui rappelant que c’était à la Place Bell de Laval en décembre 2019, avant la pandémie. Desbiens s’en souvient parce que la compagnie aérienne qui l’avait transportée vers Montréal avait égaré son équipement et elle avait dû rater le premier match de son équipe.

Ce long préambule pour dire que ça fait un bail que les meilleures hockeyeuses du monde n’ont pas joué à Montréal. Poulin et ses collègues ne savent pas quand l’occasion se représentera.

Poulin sera sur la glace à Verdun samedi et dimanche après-midi, lors de l’arrêt du Dream Gap Tour, un événement organisé par l’Association des joueuses professionnelles de hockey, la PWHPA.

Ça va être incroyable, a dit Poulin en rencontre de presse mercredi. On veut montrer du bon hockey et faire rêver les plus jeunes. Si les filles voient du hockey professionnel féminin, elles pourront y croire.

On espère qu’il y aura le plus de gens possible dans les estrades et je dis aux amateurs de ne pas avoir peur et de venir voir ce que ça donne, ajoute la Beauceronne. On veut que les gens comprennent qu’on s’entraîne chaque jour pour être les meilleures, pas juste pour l’être une fois tous les quatre ans. On aime notre sport, on adore ce qu’on fait et on prend le temps d’aller voir les jeunes après nos matchs.

Radio-Canada Sports va webdiffuser les matchs du Dream Gap Tour. Pour tous les détails, voir l'horaire de diffusions.

C’est la deuxième fois que l’Association des joueuses professionnelles dispute des parties au Centre 21.02, à l’auditorium de Verdun. En avril dernier, les athlètes olympiques, fraîchement revenues de Pékin, n’étaient pas sur la glace pour la fin de semaine de compétition à Montréal.

Ce week-end, les joueuses des équipes olympiques canadienne et américaine seront réparties dans quatre formations identifiées au nom des commanditaires de l’événement.

Ainsi, dans l’équipe Harvey's, Marie-Philip Poulin côtoiera notamment ses compatriotes Ann-Renée Desbiens et Jessie Eldridge, mais aussi l’Américaine Lee Stecklein.

Au sein de l’équipe Adidas, Sarah Nurse et Laura Stacey uniront leurs forces à celles de Kendall Coyne Schofield, leur rivale habituelle. Et ainsi de suite au sein des équipes Scotiabank et Sonnet.

Il y aura deux matchs samedi après-midi et deux autres dimanches. Les joueuses professionnelles se retrouveront ensuite à Truro, en Nouvelle-Écosse, au début du mois de novembre, puis à Pittsburgh trois semaines plus tard.

L'équipe Harvey's de Montréal a remporté le tournoi de hockey féminin ExceptionnELLE Quartexx Management. Photo : PWHPA / Ariane Bergeron

En attendant l’instauration d’une ligue professionnelle viable, la PWHPA prévoit tenir jusqu’à quatre autres événements après les fêtes.

On veut créer une ligue qui va s’implanter à long terme, assure Ann-Renée Desbiens. D’ici là, on doit continuer à se produire à un haut niveau et on va visiter des marchés qu’on a moins vus. On veut donner l’occasion aux amateurs de nous voir dans un contexte différent des matchs Canada contre États-Unis. Notre projet demande du temps, mais on veut qu’à long terme il offre de plus grandes possibilités aux joueuses.

Un peu plus de 1000 billets ont été vendus jusqu’ici pour les quatre matchs de la fin de semaine. Le comité organisateur souhaite en vendre au minimum le double.

On pousse depuis près de quatre ans pour établir une ligue viable et on est sur le point de voir notre projet se réaliser, explique l’attaquante Laura Stacey. Plus il y aura de partisans en fin de semaine, plus on enverra un message positif et plus on s’approchera de notre objectif.

Montréal accueillera aussi, en novembre, les deux premiers matchs de La Force, la nouvelle équipe féminine professionnelle qui évolue dans la Première fédération de hockey (PHF), un circuit auquel les meilleures joueuses du monde n’ont pas adhéré.

Le reste des matchs locaux de La Force seront disputés dans d’autres villes québécoises pour cette première saison.

Des matchs au pointage imprévisible

S’il est généralement peu difficile de prévoir avec justesse l’identité des deux équipes qui s’affronteront en finale olympique ou d’un championnat du monde, il en va tout autrement pour les matchs de la fin de semaine.

Laura Stacey n’a pas osé prédire quelle serait l’équipe qui se démarquerait.

« Il y a un bon mélange des joueuses avec des styles de jeu différents. Je pense que ce seront des matchs rapides et serrés. Il y aura sans doute quelques erreurs au début, parce que c’est difficile d’instaurer une bonne chimie quand on ne s’entraîne pas ensemble. La clé sera la communication. On va s’amuser et jouer avec le sourire. » — Une citation de Laura Stacey

Chaque équipe va être très forte, ajoute Poulin. On a bien réparti le talent dans les quatre équipes. Je m’attends à ce que chaque match soit intense, parce qu’on s’entraîne toutes tellement fort.

La gardienne Ann-Renée Desbiens, elle, s’attend à être plus occupée que lors de certains matchs internationaux devant la cage du Canada. En raison du manque d’entraînement en équipe, les systèmes défensifs pourraient être plus perméables.

Pour moi, c’est une bonne nouvelle d’avoir plus de lancers, parce qu’une gardienne aime toujours être utile à son équipe. Ce sera mon premier match depuis les championnats du monde et j’ai bien hâte. J’ai hâte de voir comment les différents trios vont développer leurs attaques. Je m’attends à des matchs serrés et c’est tant mieux. Des matchs de 3-2, c'est plus intéressant que des matchs de 7-0.

Les matchs sont prévus samedi et dimanche à 13 h 30 et à 16 h 15. Ann-Renée Desbiens espère offrir une grande performance et ne pas commettre de boulette devant le filet de la formation Harvey's.

On s’excuse du jeu de mots.