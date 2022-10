Kent Hughes veut voir le Canadien progresser

Hughes a rencontré les membres des médias mercredi au Centre Bell, quelques heures avant le match d'ouverture de la campagne 2022-2023 du Tricolore face aux Maple Leafs de Toronto.

Le Canadien comptera sur cinq recrues pour commencer la saison, dont quatre en défense : Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris et Johnathan Kovasevic.

Leur jeu à un certain point nous a amenés là, mais il y a aussi les circonstances avec les blessures , a rappelé Hughes, alors que les vétérans défenseurs Mike Matheson (bas du corps) et Joel Edmundson (dos) sont sur la touche.

En ce qui concerne nos jeunes, les décisions sont toujours basées sur leur développement. Nous suivons cela de semaine en semaine , a ajouté Hughes.

L'autre recrue à commencer la saison avec le Canadien est l'attaquant Juraj Slafkovsky, choisi au premier rang du dernier repêchage. Hughes s'est dit content de la progression du Slovaque âgé de 18 ans depuis le camp de développement en juillet.

Il s'adapte au style nord-américain. Il joue plus nord-sud et est plus ''physique'', a souligné Hughes. Tant qu'il continuera de cette manière, il sera ici. Mais si vient un moment où ce n'est plus le cas et si nous n'arrivons plus à lui offrir du temps de jeu de qualité, nous l'enverrons à Laval.

Hughes a insisté pour dire que non seulement le développement des jeunes joueurs était important, mais aussi celui des vétérans.

« Je veux voir une croissance dans la culture de l'équipe, dans la manière dont nous agissons ensemble. Je veux aussi voir une progression sur la glace, comme équipe et en tant qu'individus. Je veux que les joueurs progressent, et pas seulement les jeunes. » — Une citation de Kent Hughes, directeur général du Canadien de Montréal

Je comprends que nous ne sommes pas les favoris pour gagner la coupe Stanley, mais nous devons trouver un moyen de progresser. Et si nous y parvenons, ce sera un succès pour nous.

Hughes a indiqué que Matheson devait subir une imagerie par résonance magnétique mercredi et que l'équipe pourrait ensuite fournir plus de détails sur son état de santé. Il a ajouté qu'Edmundson progressait bien et que le personnel médical avait espoir qu'il puisse revenir au jeu plus rapidement que l'an dernier, quand il a finalement disputé un premier match en mars.

Avec un groupe en santé en défense, Hughes a affirmé qu'il ne ressentait pas le besoin d'aller chercher des renforts. Dans le contexte actuel, il a admis qu'il évaluait la possibilité d'ajouter un vétéran au groupe.

Quel avenir pour Drouin?

Jonathan Drouin est l'un des deux attaquants en extra pour commencer la saison, avec le joueur de soutien Michael Pezzetta. Le Québécois âgé de 27 ans a été opéré à un poignet le printemps dernier et a raté quelques jours du camp en raison d'un virus.

Hughes a rappelé qu'une équipe ne passe jamais une saison entière sans faire appel à sa profondeur en raison des blessures. Le tour de Drouin viendra donc éventuellement.

Jonathan Drouin Photo : usa today sports / Eric Bolte

Drouin est aussi l'un des quatre attaquants du Canadien qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il pourrait donc servir de monnaie d'échange à l'approche de la date limite des transactions. Hughes n'a pas non plus fermé la porte à prolonger l'association entre le Tricolore et Drouin.

Les joueurs qui nous démontrent qu'ils peuvent continuer à contribuer de manière positive à l'équipe peuvent avoir un avenir avec nous. Mais je ne peux pas répondre en ce moment. Il sera évalué durant la saison , a dit Hughes.

Sean Monahan, Evgenii Dadonov et Paul Byron sont les autres vétérans attaquants en fin de contrat.

Le nom de Byron a été inscrit sur la liste des blessés à long terme en raison d'un problème à une hanche. Hughes semblait peu optimiste lorsqu'on l'a questionné sur l'avenir du rapide attaquant de 33 ans, indiquant qu'il ne s'attendait pas à un retour à court ou à moyen terme.

Price dans l'entourage de l'équipe

Hughes a fait savoir qu'il n'y avait rien de nouveau à dévoiler concernant l'état de santé de Carey Price. Le gardien âgé de 35 ans a été limité à cinq rencontres l'hiver dernier en raison d'une blessure à un genou et tout indique que sa carrière est terminée.

Price devrait rencontrer les médias la semaine prochaine, a précisé Hughes.

Puis, lorsqu'on lui a demandé s'il était possible qu'il cherche à se débarrasser du contrat de Price, comme il l'avait fait avec celui de Shea Weber cet été, Hughes a souligné qu'il était prêt à vivre avec le contrat de Price sur la liste des blessés à long terme. Il a admis que l'équipe aurait été dans une position délicate si elle avait dû gérer les deux contrats à long terme.

Hughes a ajouté qu'il allait laisser à Price la latitude de choisir s'il souhaite rester dans l'entourage de l'équipe ou non.