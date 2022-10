Le vent de scandale qui a soufflé sur Hockey Canada au cours des derniers mois a décidément fait d’énormes dégâts. Mais quand on y regarde de plus près, pour la première fois depuis des décennies, toutes les conditions sont désormais réunies pour permettre au hockey canadien de se réinventer et d’entrer dans la modernité.

Un mot d’abord sur la vague de départs (du président-directeur général Scott Smith et des membres du conseil d’administration) annoncée mardi par Hockey Canada.

La plupart des gens ont tenu pour acquis que Scott Smith avait démissionné.

Mais l’a-t-il fait? Ce n’est pas ce que disaient les communiqués anglais et français de la fédération, qui évoquaient son départ et qui spécifiaient ensuite que les membres du conseil avaient démissionné.

Il serait très étonnant que Scott Smith, récemment promu à titre de PDG, ait simplement remis sa démission, laissant ainsi sur la table l’importante rémunération qui lui était due au cours des prochaines années. On parle ici de plusieurs millions de dollars.

C’est pour cette raison que les élus fédéraux veulent savoir à quelles conditions Scott Smith a accepté de laisser son poste.

Revenons maintenant à l’avenir de Hockey Canada.

Tout le monde souhaite, en premier lieu, que les prochains membres du conseil et la prochaine équipe de direction soient aptes à changer la culture du hockey, notamment en s’attaquant à la masculinité toxique et en plaçant le respect des femmes au centre des valeurs de l’organisation.

Ces questions devront évidemment être attaquées de front.

Cela dit, combien de temps faut-il pour réellement changer une culture organisationnelle? Ce n’est pas clair et ça dépendra du dynamisme et de la force du leadership des prochains dirigeants.

Tout près de nous, on trouve cependant un exemple encourageant. Il y a près de deux ans, Hockey Québec (HQ) était au beau milieu d’une crise de leadership et aux prises avec un sérieux problème de climat de travail toxique. Cette fédération était l’organisation sportive québécoise la moins estimée de la part de ses membres.

Il y a eu de la résistance au début, mais les gens de HQ se sont pris en main. Le conseil d’administration a été dynamisé et un vaste appel de candidatures a été fait pour dénicher un directeur général (Jocelyn Thibault) cadrant avec les nouvelles valeurs et ambitions de l’organisation.

Jocelyn Thibault Photo : Radio-Canada

Un an après ces changements (la semaine dernière), Hockey Québec était suffisamment forte pour affirmer ses valeurs. HQ a été la première fédération provinciale à retirer sa confiance aux dirigeants de Hockey Canada, et le jeu de dominos qui s’en est suivi a provoqué le départ de ses dirigeants.

La prochaine administration de Hockey Canada aura aussi comme défi de faire basculer l’organisation dans une ère de transparence. Et ça urge.

Depuis toujours, les familles canadiennes se font présenter des états financiers de façon sommaire et floue. Hockey Canada a emmagasiné des sommes faramineuses (plus de 142 millions) sans trop que l’on sache pourquoi, alors qu’elle est un organisme sans but lucratif et que les besoins sont criants sur le terrain.

Des exemples? Au Canada, chaque année, un grand nombre de municipalités participent à un concours organisé par Kraft dans l’espoir d’obtenir 100 000 $ pour rénover leur aréna décrépit. Ou encore, les fils et filles de familles peu fortunées voient souvent leur parcours vers l’excellence s’interrompre, faute de moyens financiers.

Pendant ce temps, Hockey Canada achetait un condo de luxe un centre-ville de Toronto pour que ses cadres soient bien logés lors de leurs déplacements dans cette ville. D’autres transactions immobilières du genre auraient attiré l’attention aux Communes.

On a par ailleurs appris que, lorsqu’un scandale survenait (comme le présumé viol collectif de 2018), les dirigeants de Hockey Canada confiaient l'enquête à un bureau d’avocats. Cette pratique leur permettait ensuite d’invoquer le privilège client-avocat… pour ne pas divulguer les résultats de l’enquête.

C’est pour cette raison, même si cela avait pour effet de les priver de 7,2 millions de financement gouvernemental, que les dirigeants de HC n’ont jamais remis au Parlement le rapport concernant le présumé viol collectif de 2018.

Par ailleurs, les constantes esquives des dirigeants de Hockey Canada lors de leurs témoignages devant le comité du Patrimoine, face à des questions simples, révélaient une extraordinaire culture d’opacité.

Pour qu’une nouvelle culture s’installe au sein de Hockey Canada, il faudra aussi que la plus grande fédération nationale se dote d’une structure claire. Et ça commencera avec la nomination d’un conseil d’administration diversifié, compétent et qui aura un ascendant assez fort pour dicter ses grandes orientations à la direction.

Or, c’était le contraire jusqu’à cette semaine. Le conseil d’administration de HC était en majorité formé d’anciens bénévoles ayant cheminé depuis des décennies dans le hockey mineur. Pour la plupart, ces gens n’étaient pas outillés pour remettre en question les pratiques établies ou pour avoir un ascendant sur l’équipe de direction.

Même si Hockey Canada est un OSBL, il faut trouver un moyen de professionnaliser son conseil d’administration, à tout le moins le poste de président du conseil.

Le processus de nomination du prochain PDG sera aussi crucial.

L’arrivée d’un nouveau PDG est un événement marquant dans la vie d’une fédération. Ces rares changements de leadership sont censés faire progresser les organisations en les alimentant en idées et en énergies nouvelles. Il faudra donc lancer un appel de candidatures à la grandeur du pays afin de dénicher le meilleur cerveau disponible, peu importe qu’il provienne du milieu du hockey, du tennis, de la natation ou du soccer.

En se limitant à un cercle de proches connaissances, ou en puisant à l’interne comme on l’avait fait en avril dernier chez Hockey Canada, on perpétue inévitablement les mêmes façons de faire. Et c’est ainsi que la culture d’une organisation se fige dans le temps.

Tout cela nous amène au volet sportif qui, après tout, est la raison d’être de Hockey Canada.

Malheureusement, ce volet est comme le reste. Figé dans le temps. Au fil des ans, Hockey Canada a dévié de sa mission. Elle est devenue une machine très intéressée à organiser des Championnats du monde, à signer des ententes de commandites et des contrats de télé. Mais pas tellement à faire progresser son sport.

Nous sommes en 2022 et le hockey junior masculin est sensiblement organisé de la même façon depuis plus de 50 ans. C’est un business. On repêche des jeunes de 15 ans comme s’ils étaient des professionnels et on leur dicte l’endroit où ils devront vivre et faire leurs études. On les installe en pension dans le sous-sol d’une famille d’accueil, on leur fait jouer 68 matchs (outre les séries éliminatoires) avec tous les voyages que cela comporte. Et on les échange d’une équipe à une autre, encore une fois, comme s’ils étaient des pros.

Ensuite, on s’étonne qu’il y ait parfois des failles dans leur développement de jeunes adultes! Est-ce qu’on les aide à avoir des vies normales et équilibrées?

Ce système est-il optimal? Des améliorations pourraient-elles être apportées? Ce sont des enjeux réels.

Par ailleurs, avec un regard neuf, de nouveaux dirigeants se demanderont peut-être pourquoi le Canada n’a toujours pas de réseau universitaire digne de ce nom.

Ou pourquoi les universités n’ont jamais été inscrites au plan de développement de Hockey Canada.

Cette situation est une hérésie! La science a pourtant démontré, depuis longtemps, que le hockey est un sport à développement tardif.

La situation est encore plus désolante du côté féminin. J’ai plusieurs fois écrit là- dessus.

Le hockey a été inventé au Canada. Et Hockey Canada, la plus grosse fédération de hockey du monde, encourage ses meilleures joueuses à aller étudier aux États-Unis afin d’y parfaire leur développement!

En ce moment, il n’y a pas de plan ou d’initiative pour faire progresser le hockey universitaire canadien pour les femmes. Zéro. Ce sont donc les Américains qui développent nos meilleures athlètes et nos olympiennes.

Mais quand les Canadiennes remportent des médailles d’or, on se tape dans le dos à Hockey Canada. Si l’on se fie aux témoignages entendus aux Communes, on achète alors des bagues de championnat à 3000 $ aux membres du conseil d’administration et on donne probablement de généreuses primes à l’équipe de direction.

Pour toutes ces raisons, la vague de départs qui vient de survenir à Hockey Canada pourrait s’avérer un point tournant et une véritable bénédiction pour notre sport national. Une grosse bénédiction.

Voilà pourquoi il faudra particulièrement s’intéresser au processus de nomination des prochains dirigeants de Hockey Canada.