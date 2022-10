La fin du cauchemar est pour bientôt, croit-on au Toronto FC

Le Toronto FC a terminé dans les bas-fonds du classement de la Major League Soccer (MLS), dimanche, et ce, pour une deuxième saison de suite. La direction et les joueurs de l'équipe de la Ville Reine ont toutefois bon espoir d'être éventuellement de retour au sommet. C'est ce qu'ils ont affirmé lors de leur bilan de fin de saison, mercredi.

Toronto, qui n'a plus rien de l'équipe dominante qu'elle était il y a quatre ans, a conclu la saison 2022 avec un dossier de 9 victoires, 7 nuls et 18 défaites. Elle a cependant fait des additions majeures au cours de l'été, en Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi et Mark-Anthony Kaye, qui lui inspirent confiance en son avenir.

Quand vous commencez un nouveau projet, vous avez besoin de temps, de sacrifices et de beaucoup de dur labeur , a dit Federico Bernardeschi, dans sa langue maternelle, l'italien.

« La prochaine saison sera une autre histoire, OK? Ne vous inquiétez pas. » — Une citation de Federico Bernardeschi, attaquant du Toronto FC

En arrivant, je me doutais que ce serait une transition difficile , a confié son compatriote Lorenzo Insigne.

Moi, Federico, Mimmo [Domenico Criscito] et Richie [Laryea], nous sommes tous arrivés tard et on savait que ce serait dur. Mais l'an prochain, on commencera tous ensemble, on sera unis, on va rester ensemble. Ce sera une belle saison, un beau championnat et on sait que l'on gagnera beaucoup.

Les Italiens Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi sont engagés avec le Toronto FC à long terme. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le Toronto FC a eu droit à un avant-goût de ce qui l'attend l'an prochain dès les débuts d'Insigne et Bernardeschi le 23 juillet. L'équipe torontoise l'a emporté 4-0, puis elle a obtenu des points dans chacun des quatre matchs suivants pour grimper au classement et s'approcher d'une place en séries éliminatoires.

Un nul de 2-2 contre le Galaxy de Los Angeles le 31 août, après que l'équipe eut pris les devants à la 81e minute de jeu, et une défaite de 4-3 aux mains du CF Montréal à domicile quatre jours plus tard, où Toronto menait 2-0 après 7 minutes, ont coupé les ailes de l'équipe, a lui-même reconnu le capitaine Michael Bradley mercredi. Le TFC a ensuite perdu quatre matchs de suite pour conclure la saison avec une séquence de six matchs sans victoire.

Nous avons connu de ces moments où l'on croyait qu'on était sur le point de faire un grand pas en avant, de passer un cap [en tant qu'équipe], mais pour différentes raisons, on n'y est pas arrivés , a expliqué Bradley.

On doit s'améliorer. On doit prendre conscience d'où nous en sommes, de qui est ici et, pour la suite, de qui a envie d'être ici, de qui est excité par ce que l'on veut faire. Évidemment, toutes les équipes feront la même chose, mais c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui.

Des fondations solides sur lesquelles bâtir

L'avenir de nombreux joueurs est incertain au Toronto FC, comme celui de Jonathan Osorio. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

L'hiver dernier, après une saison 2021 catastrophique, le nouvel entraîneur-chef et directeur technique du Toronto FC, Bob Bradley, a procédé à un grand ménage. Des 33 joueurs qui étaient sous contrat avec les Reds, près d'une vingtaine ont dû faire leurs valises.

La prochaine saison morte ne promet pas autant de changements, mais Bradley a assuré mercredi qu'il n'a pas fini son travail.

On va devoir prendre un pas de recul maintenant, tout étudier, déterminer ce qui est possible afin qu'on s'améliore et qu'on fasse l'acquisition du bon type de joueurs [...] On a tenté d'élever la barre cette année, mais je regarde tout cela et je vous dis qu'on a encore beaucoup à faire , a-t-il dit.

Bradley et son patron Bill Manning, le président du club, ont établi quelques cibles mercredi : l'équipe a l'intention de s'améliorer devant le filet, en défense et à l'attaque. Essentiellement, seuls le milieu de terrain et les ailes sont des espaces où l'équipe ressent moins le besoin de s'améliorer étant donné les acquisitions qu'elle a faites en 2022.

[Insigne et Bernardeschi] sont des joueurs autour desquels nous allons construire et dont on espère profiter des qualités pour redevenir un club qui lutte pour des titres , a dit Bill Manning.

L'objectif est de gagner des championnats. Je pense que [l'an prochain] on sera une équipe compétitive et certainement un club qui aspire à retrouver sa place parmi les grands prétendants au titre [...] Mais on aura besoin d'ajouter des joueurs clés à notre équipe pour y arriver. C'est le but.

« On sait ce que l'on doit faire et ce à quoi ressemble un club gagnant. On n'y est pas encore. On a encore beaucoup à faire, mais il y a un sentiment d'urgence qui nous habite, croyez-moi. » — Une citation de Bill Manning, président du Toronto FC

Bill Manning a souligné en point de presse que la reconstruction à laquelle procède l'équipe actuellement lui rappelle celle qui est survenue entre les saisons 2014 et 2015. Toronto a connu énormément de succès lors des quatre années qui ont suivi.