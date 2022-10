La saison de Coupe du monde de Mikaela Shiffrin sera très chargée

Mikaela Shiffrin pourrait connaître sa saison de Coupe du monde la plus chargée.

Après une saison marquée par la déception olympique, mais son quatrième gros globe de cristal, la skieuse américaine veut ajouter des épreuves de vitesse à son programme.

Il est prévu pour cette saison de Coupe du monde 2022/2023 42 épreuves, plus les six épreuves des Championnats du monde en février.

Je ne compte pas les faire toutes, a dit Shiffrin à l'agence Associated Press. Mais, j'aimerais me concentrer un peu plus sur certaines épreuves de super G, et bien sûr, je ferai toutes les épreuves de slalom et de slalom géant.

Depuis ses débuts en Coupe du monde, dans ses 11 saisons, Shiffrin n'a jamais disputé plus de 26 courses.

La FIS a prévu pour la saison 2022-2023 11 slaloms, 10 slaloms géants et 9 courses de super G.

Mikaela Shiffrin compte aussi disputer quelques descentes, mais a déjà confirmé qu'elle ne serait pas à Zermatt pour la première descente de la saison.

La descente demande plus de jours de préparation, plus d'efforts, et ça m'enlève du temps pour les autres disciplines. On verra lesquelles on fera. Quant aux épreuves de super G, je serai heureuse d'en faire à partir du moment où mon travail dans les slaloms et les slaloms géants me satisfait.

Ce que je retiens de mes courses aux Jeux olympiques, c'est qu'elles n'enlèvent rien à ce que j'ai fait dans ma carrière , a dit Shiffrin.

Mikaela Shiffrin aux Jeux olympiques de 2022 Photo : Getty Images / Adam Pretty

Je pourrais vous énumérer tout ce qui s'est mal passé avant ces Jeux, a précisé l'Américaine. J'aurais peut-être pu m'en sortir, mais ça n'a pas fonctionné. Ça devait peut-être arriver dans ma carrière. Mikaela Shiffrin a commencé tôt sa préparation pour la nouvelle saison, en commençant par de l'entraînement en descente au printemps jusqu'à du slalom en septembre, au Chili.

J'ai bien travaillé, et je me sens bien sur mes skis, et j'ai hâte de voir en Coupe du monde si ça tout ce travail va payer.

Mikaela Shiffrin a remporté 74 victoires de Coupe du monde, et n'est plus qu'à 8 victoires de la marque de sa compatriote Lindsey Vonn et qu'à 12 du record absolu de l'homme à la tuque, le Suédois Ingemar Stenmark.

La saison de Coupe du monde commence le 22 octobre par un slalom géant en Autriche.