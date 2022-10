Malgré leur défaite épique, les Blue Jays se concentrent sur le positif

Les Blue Jays aspiraient à la Série mondiale, mais ils ont plutôt terminé les séries sans enregistrer la moindre victoire, s'inclinant en deux matchs consécutifs face aux Mariners de Seattle.

Nous étions assis ici il y a cinq jours et nous étions convaincus que nous avions l'équipe pour le faire, et nous ne l'avons pas fait , a déclaré Atkins mardi lors d'un point de presse au Centre Rogers.

C'était donc un résultat décevant pour nous samedi.

Après une défaite par jeu blanc dans le premier match de leur série vendredi, les Blue Jays ont pris une avance de 8-1 après cinq manches dans le deuxième match. Seattle a profité de deux poussées de quatre points pour créer l'égalité, puis a ajouté le point de la victoire en neuvième manche pour gagner 10-9.

Les Mariners se sont ainsi qualifiés pour affronter les Astros de Houston dans la série de division de la Ligue américaine. Les Blue Jays ont quant à eux dû commencer à chercher des éléments positifs en vue de la saison prochaine.

J'ai le sentiment que l'organisation est en très bonne santé , a déclaré Atkins. Je n'ai pas réfléchi à la meilleure façon de résumer l'ensemble de la saison, mais c'est à penser à l'état de l'organisation que mon esprit va.

L'équipe est en bonne forme avec un solide noyau de jeunes et la plupart des joueurs clés sont sous contrat. Les Blue Jays seront probablement aussi en mesure de dépenser pendant l'entre-saison si nécessaire, a-t-il spécifié.

L'une des questions les plus importantes est de savoir si John Schneider verra l'étiquette intérimaire être retirée de son titre de gérant. Les Blue Jays, qui ont remporté 92 victoires cette année, ont présenté un dossier de 46-28 après que Schneider ait remplacé Charlie Montoyo en juillet.

Je pense qu'il sera très difficile pour nous de trouver mieux que John Schneider , a déclaré Atkins. Mais par respect pour l'organisation, par respect pour John Schneider, je veux avoir le temps de travailler sur le processus avec lui.

La seule équipe canadienne des Ligues majeures a retrouvé les séries éliminatoires cette année après les avoir ratées de peu en 2021. Toronto a conclu la saison avec un dossier de 22-11, mais l'inconstance – un problème qui a affligé l'équipe toute la saison – est revenue quand c'était le plus important.

Un avenir rose pour les Blue Jays

Le directeur général des Blue Jays de Toronto, Ross Atkins, s'est adressé aux médias mardi après-midi à la suite de la défaite de l'équipe au premier tour des séries éliminatoires. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Les Blue Jays ont des fondations solides malgré le fait qu'ils n'aient pas avancé dans les séries de division de la Ligue américaine depuis 2016.

Alek Manoah s'est imposé comme un as incontestable de la rotation de lanceurs et Jordan Romano, de Markham, en Ontario, a cimenté sa place de spécialiste des fins de match. Les jeunes Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette ont encore une fois présenté de bonnes statistiques pour aider à solidifier l'attaque de l'équipe.

Atkins devra prendre une décision concernant le lanceur Ross Stripling puisqu'il sera joueur autonome cet hiver, libre de signer un contrat avec l'équipe de son choix. Ce dernier a consolidé sa place dans la rotation lorsque Hyun-Jin Ryu est tombé au combat avec une blessure au coude.

Un autre frappeur gaucher, de la profondeur dans l'enclos des releveurs et des plans plus fermes pour compléter la rotation de départ seront les priorités de la saison morte.

Je suis très satisfait de la croissance de ce groupe, de la base que nous avons et je suis impatient de l'améliorer , a déclaré Atkins.

Les Blue Jays ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs de séries éliminatoires. La dernière victoire de Toronto en Série mondiale remonte à 1993.

Mardi également, Atkins a déclaré que le voltigeur George Springer a subi une commotion cérébrale et une entorse de l'épaule samedi. Il a ajouté que Springer se rétablissait bien et qu'il devrait être autorisé à voyager assez rapidement.

Springer a été blessé lorsqu'il est entré en collision avec Bichette alors qu'ils essayaient tous deux d'attraper un ballon au champ centre samedi. Bichette a été secoué, mais est resté tandis que Springer a été emmené hors du terrain sur une voiturette de golf.