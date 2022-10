Hockey Canada « devra toujours avoir un certain chien de garde »

Dominick Gauthier a répondu aux questions de Radio-Canada Sports quelques heures après l'annonce des démissions en bloc.

Q. Quelle a été votre première réaction à l’annonce du départ du président et chef de la direction, Scott Smith, et du conseil d’administration de Hockey Canada?

R. C’est quasiment tard pour dire enfin . Je pense qu’aujourd’hui on a vu l’évidence refaire surface. Il n’y a pas de surprise là. Je les applaudis de ne pas avoir sorti ça un dimanche ou un lundi d’Action de grâce, et ils méritent une note positive pour ça. Maintenant, le ménage qu’on attendait depuis longtemps est fait; voyons voir ce qu’ils vont faire parce que les prochaines étapes seront critiques.

Ce que je souhaite dans tout ça, c’est qu’on ne dise pas que tout est gagné parce que les gens en place sont partis. Ils doivent quand même répondre aux questions que nous avons tous à propos de comment ces systèmes-là ont été mis en place et qui avait les mains dans ce fiasco en place depuis les années 1990. Je pense à Bob Nicholson, l’ancien président et chef de la direction à Hockey Canada, en poste de 1998 à 2014. Quelque part, c’est lui, l’architecte.

Il ne faut pas juste regarder en avant aujourd’hui, il faut aussi regarder derrière et s’assurer que les choses seront bien faites par les nouvelles personnes en place. Il faut quand même régler le passé avant de parler d’avenir.

Q. Quelle est la prochaine étape, selon vous?

R. Heureusement, il y a quelques enquêtes en cours et on devrait apprendre des choses de ces enquêtes-là dans les prochains mois. Lorsqu’on mettra de nouvelles personnes en place sur le conseil d’administration, elles voudront des réponses à leurs questions, mais leur travail sera de mettre en place une nouvelle structure. Ça, ça doit se faire, mais il faudra d'abord que les enquêtes se terminent et qu’on sache le nombre de victimes, les noms des agresseurs, toutes ces choses qui vont toujours planer au-dessus de l’organisation.

Il y a assurément des choses qui peuvent et doivent faire surface et qui vont permettre de regarder le passé avec beaucoup plus de facilité, en sachant comment les choses ont été faites, qui a fait quoi, et dès lors, on pourra parler d’avenir. Le conseil d’administration qui sera mis en place aura beaucoup de travail à faire, mais en même temps, ce sera une belle occasion. Une crise comme celle-là, lorsque ça arrive, il faut en profiter. Ce sera important de mettre en place de nouveaux systèmes de gouvernance, donc de nouveaux codes de gouvernance comme ceux du Comité olympique canadien (COC).

Q. Quel serait selon vous un bon conseil d’administration?

R. Pour mettre en place un bon conseil d’administration, il faudrait appliquer ce qu’on trouve dans le code de gouvernance du sport canadien mis en place par le COC.

Parmi les choses de base qui vont permettre de bien rebâtir la structure de Hockey Canada, l’indépendance est très importante. C’est sûr que le CA ne peut pas être indépendant à 100 %, et ce n’est pas ce qui est souhaité, mais il faut qu'au moins 40 % du conseil d’administration n’ait rien à voir avec le hockey et ait des expertises diverses (juridiques, financières, etc.).

Également, on devrait avoir une bonne représentation des genres, donc un maximum de 60 % de personnes d’un même genre : pas plus de 60 % d’hommes, dans ce cas-ci. Et comme on refait tout, peut-être pourrait-il y avoir 60 % de femmes. Ce ne serait pas une mauvaise chose.

Ce qu’on souhaite aussi, ce sont des mandats d’un maximum de 9 ans, donc on ne pourrait pas siéger 25 ou 30 ans comme on le voit dans certains sports. Ce n’est pas compliqué. C’est de la bonne gouvernance, c’est ce qu’on applique en ce moment dans la plupart des entreprises, et il n’y a aucune raison que ça ne s’applique pas à Hockey Canada.

Ça va permettre d’éviter des désastres comme ceux qu'on vit à l'heure actuelle dans plusieurs sports, pas juste au hockey.

Q. Que faire pour assurer une meilleure transparence à Hockey Canada, l'opacité ayant été un des aspects dénoncés au cours des derniers mois?

R. Ça aussi, c’est un point d’une importance capitale. On veut avoir un système inversé. En ce moment, on trouve beaucoup de clauses de non-divulgation, ce qui fait qu’on ne peut pas tout dire pour ne pas affecter l’image de l’organisation où on siège. C’est ce qui doit prendre le bord.

Ça devrait être l’inverse. On se doit, légalement, de parler et de dire des choses qui pourraient être pratiquement criminelles ou tout simplement de la mauvaise pratique. C’est ce qu'il faut encourager et c’est ce qui va permettre d’avoir de la transparence dans ces organisations-là.

On l’a vécu avec les victimes d’abus sexuels dans le sport. C’était souvent ça, le problème : les gens n’osaient pas parler parce qu’on ne les encourageait pas à le faire. Et s'ils osaient dénoncer une situation ou un entraîneur, ils se faisaient mettre de côté. Maintenant, c’est l’inverse qui doit survenir. On se fera mettre de côté si on ne parle pas. Ça, selon moi, ça va permettre d’encourager une belle culture dont le fondement sera la transparence et non pas l’opacité comme on le voit actuellement.

Q. Quels devront être les premiers gestes des nouveaux dirigeants pour rebâtir les ponts avec les parents, les fédérations provinciales et territoriales, les partenaires et tous ceux qui ont perdu confiance en Hockey Canada?

R. Pour regagner la confiance des gens qui sont engagés d’une manière ou d’une autre dans le hockey au Canada, il faudra mettre sur pied une consultation avec les fédérations provinciales, entre autres. Hockey Québec l’a bien fait dans les dernières années, et c’est un bon exemple à suivre, je pense, à l’échelle nationale. Ce serait déjà une belle façon d’aller regagner la confiance de nos membres et de nos supporteurs.

Le hockey, c’est plus qu’un sport, ça fait partie de notre culture, donc je pense qu’il faut embarquer les gens, la société, et pas juste les leaders du monde du hockey. Plus que jamais, je pense qu’il faut écouter les autres.

Q. En conclusion, croyez-vous que les changements auxquels on assiste en ce moment seront significatifs, et surtout pérennes, à Hockey Canada?

R. Je suis persuadé que les bonnes choses seront mises en place et qu’elles auront un impact positif. Cependant, c’est le genre d’organisme qui devra toujours avoir un certain chien de garde. Ce qu’on a découvert avec cette crise, c’est à quel point le gouvernement canadien a une faible emprise sur Hockey Canada. L’argent provenant d’Ottawa ne représente que 6 % du budget total, ce qui fait qu’il n’a pas vraiment d’influence sur une organisation comme Hockey Canada et peut-être même sur d’autres organismes sportifs qui ont beaucoup d’argent et qui sont indépendants de la structure chapeautée par le gouvernement fédéral et Sport Canada.

Je trouve d’ailleurs qu’on devrait revoir le rôle de Sport Canada pour lui donner plus de pouvoirs auprès des fédérations sportives. Il a beaucoup à faire au-delà du hockey. Cette crise-là touche le hockey, donc tout le monde en parle, mais il ne faut pas oublier que ça fait quatre ans que les autres sports crient à l’aide. Le gouvernement les a entendus et a mis des choses en place. Mais là, soudainement, parce que c’est Hockey Canada, le pays au complet écoute. Selon moi, c'est une occasion rêvée de bien revoir le système dans son ensemble, au-delà du hockey, et cette occasion-là ne reviendra peut-être pas de sitôt.