La Fédération internationale soulagée des démissions à Hockey Canada

En entrevue à RDI, le président Luc Tardif a admis qu'il était rassuré.

Je pense que c’était une logique implacable, a-t-il dit. C’est certain qu’à la fédération internationale, on essaie de ne pas faire d’ingérence dans l’organisation de nos membres. J’ai suivi ça de près aussi parce qu’on a les organisations en cours du Championnat du monde junior à Halifax et celle du Championnat du monde féminin en avril. Donc j’étais vraiment très inquiet, d’autant plus qu’on annonçait des changements. Il devait y avoir des élections en novembre qui ont été remises en décembre. La nouvelle d’aujourd’hui, c’est un soulagement.

Le président ajoute que le Championnat mondial junior, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, en décembre, sera maintenu.

Nous n’avions pas de plan B, a admis Luc Tardif. C’était déjà un plan B parce que nous devions l’organiser en Russie. Et à deux mois d’un Championnat du monde de cette envergure, avec les équipes qui sont prêtes à venir, les hôtels réservés et tout, je voyais ça d’un mauvais œil et je pense que la nouvelle d’aujourd’hui fera en sorte qu’on pourra aller jusqu’au bout de ces Championnats du monde.

Des échos dans les vestiaires

Dans l’entourage du Canadien de Montréal, l’entraîneur-chef Martin St-Louis a été questionné sur le dossier Hockey Canada à l’issue de la séance d’entraînement de l'équipe mardi.

Martin St-Louis Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

St-Louis, qui a pris part aux Jeux olympiques de Turin en 2006 et de Sotchi en 2014, a simplement pris acte des choix de la fédération canadienne.

« Étant moi-même quelqu’un qui a joué pour Hockey Canada, je trouve décevant de voir les événements qui se sont passés, mais dans n’importe quoi, il faut que tu prennes tes responsabilités et c’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Le joueur des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, a porté les couleurs d'Équipe Canada lors de Championnats du monde. Il a affirmé mardi que la bonne décision a été prise et que le hockey au pays se portera mieux dans le futur.