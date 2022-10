Le jeu des prédictions pour la nouvelle saison de la LNH

L’an dernier, avant la première mise au jeu, le site fivethirtyeight.com avait projeté que l’Avalanche du Colorado serait la meilleure équipe de la ligue. Et avait placé le Lightning de Tampa Bay au 2e rang des forces en puissance.

Voilà pour l’amorce accrocheuse. Le site avait placé les Golden Knights de Vegas au 3e rang l'an dernier. Il n’y a pas de système parfait.

À l’aide d’un modèle appuyé sur 50 000 simulations de matchs, fivethirtyeight.com voyait également l’Avalanche dans sa soupe en 2020-2021, mais l’équipe s’était arrêtée au deuxième tour. L'algorithme place encore la troupe du Colorado en haut de sa liste cette année.

Le concept des simulations de matchs n’est pas nouveau, mais fivethirtyeight.com, précédé d’une réputation des plus enviables, s’y prête depuis deux ans. Depuis sa création, le média, qui s'est fait connaître pour ses projections politiques, a prédit l’élection de Barack Obama en 2008 notamment, et sa fiche n’est pas du tout vilaine depuis qu’il fait dans le sport.

C’est un point de départ intéressant pour entrevoir la saison qui s’en vient.

Cinq meilleures équipes en 2022-2023 selon fivethirtyeight.com Avalanche du Colorado

Lightning de Tampa Bay

Hurricanes de la Caroline

Panthers de la Floride

Maple Leafs de Toronto Cinq pires équipes en 2022-2023 selon fivethirtyeight.com Sharks de San José

Canadien de Montréal

Devils du New Jersey

Coyotes de Phoenix

Flyers de Philadelphie

En tête de peloton

Il n’y a pas grand-chose d'étonnant dans ce quintette de tête, si ce n’est peut-être que de la présence des Panthers que plusieurs voient connaître une saison plus difficile cette année.

On peut argumenter sur les valeurs respectives de Jonathan Huberdeau et Matthew Tkachuk, dont le dernier prendra la place du premier à l’attaque, mais reste que le départ de Mackenzie Weegar n'améliore certainement pas le groupe de défenseurs. Mais pour une équipe qui a amassé le plus de points en saison, difficile de contester une projection dans le top 5.

L’Avalanche et le Lightning ont également perdu des morceaux importants. Nazem Kadri, Andre Burakovsky et Darcy Kuemper ont quitté le Colorado, mais peut-être que certains jeunes pourront prendre le relais. Pour le Lightning, Ondrej Palat et Ryan McDonagh patineront au sein de nouvelles équipes, mais la relève est plus mince en Floride.

Encore ici, il y a fort à parier que ces deux équipes feront partie de l’élite encore cette année. Mais est-ce que l’Avalanche pourra rééditer son exploit et, qui plus est, retrouver le Lightning dans un affrontement revanche?

Ce n’est pas évident à imaginer. D’abord, les trois finales consécutives de Tampa Bay représentaient une séquence unique à l’époque du plafond salarial. Les Penguins, à deux reprises, et les Red Wings ont collé deux finales depuis 2005. L’Avalanche pourrait les rejoindre dans ce club.

Le Lightning lors de sa conquête de la Coupe Stanley en 2021. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Contrairement aux trois équipes mentionnées jusqu’ici, les Maple Leafs n’ont pas régressé sur papier pendant l’entre-saison. Ils ont plutôt fait du surplace. Reste que les projections de fivethirtyeight.com donnent 6 % de chance aux Leafs d’enfin remporter une Coupe Stanley. La projection était de 4 % la saison précédente.

Mais même l’ordinateur le plus puissant ne peut comprendre la pression qui émane encore de la Ville Reine, surtout dans un contexte où le directeur général en est à sa dernière année de contrat. Le genre de distraction qui peut faire beaucoup de bruit dans un marché si explosif.

En Caroline, les soustractions de Vincent Trocheck, Nino Niederreiter et Tony DeAngelo notamment, combinées aux additions de Max Pacioretty et Brent Burns, tendent vers un résultat plutôt neutre. Mais les Hurricanes font de plus en plus de bruit dans les conversations à propos de l’élite de la LNH.

Dans le groupe des cinq de tête, c’est la seule équipe qui n’a pas subi de perte évidente, ou qui joue dans un marché étouffant, ou qui a connu un été court en raison d’un long parcours en séries. Ce sont trois éléments qui pourraient tourner à leur avantage.

À l'autre bout du classement

Fivethirtyeight.com projette que les Flyers, les Coyotes, les Devils, le Canadien, et les Sharks seront dans l’ordre les pires équipes de la ligue cette année.

Montréal et l’Arizona arrivent plus souvent au tout dernier rang lorsqu’on passe en revue les prédictions de divers experts.

La projection de voir Philadelphie clore le classement au dernier rang est rafraîchissante. Vrai que Claude Giroux est parti, mais pour le reste, la formation est sensiblement la même. Sean Couturier ratera le début de la saison, et pourrait devoir subir une opération, ce qui s'ajoute au bilan des pertes.

Claude Giroux Photo : Getty Images / Elsa

Faut-il comprendre que les ordinateurs de fivethirtyeight.com ne craignent pas le régime de John Tortorella? C’est une équipe qui a montré le meilleur et le pire au cours des dernières années, et seules trois clubs ont fait pire la saison dernière.

Tel que mentionné, pas de surprise à voir le Canadien et les Coyotes dans ce groupe. Le premier n'est officiellement pas intéressé à lutter pour une place en séries, tandis que les deuxièmes démontrent année après année qu’ils ne savent pas comment faire. Dans les deux cas, on note une relative stabilité, ou du moins des changements qui ne reflètent pas de progrès.

On pourrait dire sensiblement la même chose des Sharks de San José, n’eût été le départ de Brent Burns. On nomme souvent les Ducks d’Anaheim comme l’équipe californienne en perte de vitesse, mais les Sharks tiennent leur bout dans ce registre.

Plusieurs prédisent la fin du purgatoire pour les Devils cette année, mais les machines ne voient pas la situation du même œil. Pourtant, l'éclosion de Jack Hughes, l’ajout d’Ondrei Palat et d’Erik Haula semblent être des indicateurs positifs.

Comme au jeu des prédictions des experts, les projections basées sur les données traitées par les ordinateurs ne font pas mouche chaque fois. Pour savoir si les projections de cette année font aussi bien que l’an dernier, il faudra, finalement, que les matchs aient lieu.