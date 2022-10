La saison du Canadien suscite peu d’espoir

Les attentes ont rarement été si faibles envers le Canadien, mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'une bonne portion des partisans sont à l'aise avec l'idée que la formation montréalaise connaîtra probablement un autre long hiver ponctué par de nombreuses défaites.

La direction du Tricolore a été claire dans ses intentions. Elle veut bâtir une équipe qui aura du succès à long terme et elle sait qu'il n'y a pas vraiment de raccourcis pour y arriver.

Le Canadien lancera sa saison régulière mercredi en accueillant les Maple Leafs de Toronto, au Centre Bell. Après avoir encaissé huit défaites en autant de matchs préparatoires, pourquoi les choses seraient-elles différentes lors du calendrier régulier?

Nous voulons bâtir quelque chose à long terme et ça ne se produira pas en une semaine ou en un mois. Peut-être que ça ne cliquera pas avant la nouvelle année, mais c'est ça l'objectif ici , a dit le gardien Jake Allen, mardi.

Oui, vous voulez accumuler plus de victoires que de défaites, mais vous devez tirer des leçons des défaites. L'expérience sera importante pour nous cette saison.

Malgré l'accumulation de défaites durant le calendrier préparatoire, les membres du Canadien ont gardé le moral. Après la dernière rencontre, le défenseur Jordan Harris avait souligné à quel point les joueurs, les entraîneurs et la direction demeuraient optimistes malgré les circonstances.

Je crois que ça part de la direction, a souligné le capitaine Nick Suzuki. Kent [Hughes, le directeur général, NDLR] est toujours souriant autour de nous et il aime faire des blagues. Marty [St-Louis, l'entraîneur-chef, NDLR] a toujours l'air content d'être là. Leur attitude est contagieuse dans notre vestiaire.

Il ne faudra donc pas s'attendre à voir St-Louis sermonner ses joueurs après quelques défaites en début de saison.

L'entraîneur Martin St-Louis donne des explications à Josh Anderson. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après tout, l'approche de St-Louis et du directeur du développement hockey, Adam Nicholas, demeure ambitieuse. Leurs concepts sont basés sur la lecture du jeu et sur le fait que les cinq joueurs sur la glace doivent agir comme s'ils partageaient un seul et même cerveau.

Je crois que les joueurs qui ont travaillé ici sous St-Louis le printemps dernier sont un peu en avance dans leur apprentissage, a mentionné Suzuki. Les nouveaux vont nous rattraper. Je crois que ça allait de mieux en mieux durant le camp. Notre objectif est de nous améliorer continuellement.

Le défi du Canadien sera particulièrement relevé en défense. Tout indique que le Tricolore comptera sur quatre recrues à la ligne bleue parmi ses six défenseurs face aux Maple Leafs : Jordan Harris, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Johnathan Kovacevic.

Ne tentez pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, a affirmé Allen lorsque questionné à savoir quel conseil donnerait-il aux jeunes défenseurs du Canadien. Parfois dans cette ligue, vous tentez de trop en faire et ça se retourne contre vous.

Les gars sont ici pour une raison. Ils ont bien fait lors du camp. Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ils doivent saisir cette chance parce qu'elle ne reviendra peut-être jamais.

Du côté de l'attaque, le Canadien possède une belle profondeur sur papier. D'ailleurs, tout indique que Jonathan Drouin sera laissé de côté pour le match d'ouverture même s'il est en santé.

Il n'y aura qu'une seule recrue dans la formation du Canadien à l'attaque : le premier choix du dernier repêchage Juraj Slafkovsky.

Je crois que nous allons gagner plusieurs matchs grâce à notre niveau de compétition, a affirmé Cole Caufield. Je crois que nous allons surprendre beaucoup d'équipes avec ça. Nous comptons sur plusieurs bons travaillants et nous avons beaucoup de talent à l'attaque. Je crois que nous allons bien nous en sortir.

À la veille du premier match de la saison, l'importance de l'enthousiasme chez le Canadien est revenue dans le discours de St-Louis.

Tout début de saison amène des sensations spéciales, a dit celui qui a disputé 1134 matchs dans la LNH. Nous serons à domicile, face aux Maple Leafs, ce seront des sensations difficiles à répliquer.

« Amuse-toi! Dans la LNH, parfois, nous prenons les choses trop au sérieux. Ce n'est qu'un jeu. Amuse-toi! Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous allez commettre trois ou quatre erreurs, mais il faut continuer, s'amuser dans cette ambiance malgré le stress du premier match. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Par ailleurs, le Canadien a annoncé mardi que le nom de l'attaquant Paul Byron a été inscrit sur la liste des blessés à long terme. Byron a été limité à 27 rencontres la saison dernière à la suite d'une opération à une hanche. Il serait toujours ennuyé par un problème à une hanche.