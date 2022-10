Grogne autour du processus électoral à Bobsleigh Canada

Les athlètes de BCS tentent de pousser vers la sortie Sarah Storey, présidente du conseil d'administration et actuelle présidente de la fédération nationale. Storey a abruptement mis fin à la dernière assemblée générale annuelle et quitté la réunion tenue à Calgary, le 29 septembre dernier.

Storey a activement tenté d’empêcher les athlètes et les membres de s’exprimer et de voter, avait alors déclaré Neville Wright, 4e au bob à quatre lors des JO de Vancouver en 2010. Et Sarah a unilatéralement essayé d’ajourner la réunion et est partie quand les athlètes ont voulu prendre la parole.

AthlètesCAN assistait à cette assemblée à titre d'observateur indépendant. L'organisme exige maintenant un plan d'action transparent déterminant de façon claire le processus électoral retenu .

Selon AthlètesCAN, les incidents qui se sont produits lors de l'assemblée générale de BCS constituent un autre exemple pour les athlètes de fédérations nationales, qui ne sentent pas appuyés ni écoutés par BCS.

Storey et le directeur haute performance Chris Le Bihan ont été la cible de critiques au cours des derniers mois de la part d'athlètes qui veulent condamner un climat toxique et des cas de maltraitance au sein de l'organisation.

BCS, dans une déclaration envoyée le 30 septembre à La Presse canadienne, a dit que l'organisation a reçu des informations crédibles laissant croire à des irrégularités dans la vérification de l'éligibilité des électeurs de la part des fédérations provinciales.

L'assemblée générale a alors été suspendu pour environ 90 minutes, le temps que la fédération nationale discute avec ses avocats. Le conseil d'administration a alors recommandé l'ajournement de l'assemblée.

Tara McNeil, une physiologiste de 53 ans originaire de Calgary, a déposé sa candidature à la présidence après avoir été approchée par un groupe d’athlètes.

Storey n’a pas indiqué si elle allait tenter d’être élue pour un troisième mandat.

La date de la prochaine assemblée générale n’a pas encore été annoncée.