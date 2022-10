La Fondation Bruny Surin célèbre ses 20 ans

Bruny Surin a pris sa retraite sportive en 2002, mais sa passion pour le sport est toujours bien vivante. L’ancien sprinteur célèbre cette semaine le 20e anniversaire de la fondation qui porte son nom et dont la mission est de faire la promotion d’un mode de vie sain et actif auprès des jeunes et de lutter contre le décrochage scolaire.

Surin a eu l’idée de fonder cet organisme avant même de se retirer de la piste où il a remporté une médaille d’or olympique, au 4 x 100 m en 1996, et quatre titres de champion du monde.

Quand j’ai commencé, j’avais un grand rêve, qui était d’aller aux Jeux olympiques et d’être un des meilleurs athlètes dans ma discipline, mais je n’avais pas de moyens, raconte-t-il. Donc, j’ai frappé aux portes, il y a des gens qui m’ont aidé et soutenu. La population québécoise et canadienne a été avec moi pendant toute ma carrière et ça aurait été tellement égoïste de ma part de dire : ‘’J’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai eu mes médailles, mes titres, mon argent, le reste je ne m’en occupe pas.’’ C’est pour ça que j’ai créé la fondation.

En deux décennies, Surin a ainsi pu distribuer des sommes considérables afin de mettre son petit grain de sel pour aider la société .

« On a donné 1,6 million de dollars, que ce soit en bourses d’études ou dans les camps d’entraînement. J’étais avec ces jeunes-là pendant plusieurs jours dans des endroits professionnels. Et les Premières foulées Bruny Surin, ces compétitions dans les gymnases dans tout le Québec… Quand je regarde ça, ouf, c’est essoufflant, mais j’ai une équipe derrière moi, j’ai un comité. Oui, ça me demande beaucoup de mon énergie, mais je remarque ce que la vie m’apporte et je le fais naturellement avec beaucoup de plaisir. » — Une citation de Bruny Surin

Homme d’affaires et conférencier, le Québécois d’origine haïtienne est toujours préoccupé par la santé des enfants. Selon ParticipACTION, à peine 28 % des jeunes de 5 à 17 ans sont assez actifs physiquement, une baisse de 11 % en un an.

Maintenant, on veut s’attaquer au problème des infrastructures dans les écoles et des équipements sportifs, explique Surin. Ça va prendre encore beaucoup plus d’argent. Les commanditaires que j’ai sont réceptifs et j’ai déjà eu quelques dons importants.

Même avant ma retraite, je disais haut et fort qu’il n’y avait pas assez d’activités physiques dans les écoles, ajoute-t-il. J’ai parlé à plusieurs ministres et députés. J’ai mis beaucoup d’énergie pour dire : ‘’Écoutez, il n’y en a pas assez, il faut encourager les jeunes davantage et créer plus d’infrastructures. C’est encore lent. On regarde les résultats et je ne suis pas étonné. C’est sûr que la pandémie n’a pas aidé. Là, il faut redémarrer la machine.

Bruny Surin songe à passer le flambeau dans quelques années. Il espère que quelqu’un continuera à remplir cette mission.

Ça fait 20 ans maintenant, mais je n’ai plus 20 ans, dit-il en montrant sa barbe blanche. Je me donne deux ou trois ans pour cette nouvelle mission-là, je vais y mettre beaucoup d’énergie. Je vais voir comment ça va aller et dans deux ou trois ans je vais dire à la population que j'espère que quelqu’un prendra la relève. À ce point-là, je serai à l’aise de dire que j’ai fait ma part pour la société.

Le prochain grand sprinteur

Si plus de jeunes font du sport, le milieu sportif québécois ne s’en portera que mieux. Un plus grand bassin de petits athlètes engendrera plus de sportifs de haut niveau, et, qui sait, peut-être le prochain grand sprinteur s’épanouira-t-il au Québec.

J’aimerais ça, s’enthousiasme Bruny Surin. Après ma retraite, je voulais voir le prochain Bruny Surin, le prochain Donovan Bailey, et maintenant, je veux voir le prochain Andre De Grasse. J’aimerais qu’il vienne du Québec et peut-être le découvrir moi-même. J’aimerais qu’il y ait plus de petits sprinteurs au Québec.

Dans plusieurs pays, le repérage de talents se fait dès la jeune enfance. Chez nous, une telle structure est pratiquement inexistante.

« J’ai eu un entraîneur, à la retraite maintenant, Daniel St-Hilaire, qui avait la passion d’aller dans les écoles. C’est lui qui m’a découvert en secondaire 1. Il m’a dit : ‘’Je vois que tu as du potentiel, viens, je vais t’entraîner.’’ Au début, je ne voulais pas, mais il a insisté et il revenait me voir chaque année. Il faut beaucoup d’entraîneurs comme lui, pas juste en athlétisme, mais je prêche pour ma paroisse. Tout part de la base, de l’école. » — Une citation de Bruny Surin

Retour aux Olympiques

À 55 ans, Bruny Surin a encore du pain sur la planche et il a déjà commencé à œuvrer en tant que chef de mission pour les JO de Paris en 2024. Un rôle qu'il prend au sérieux.

Je suis allé aux Championnats du monde de canoë-kayak, à Halifax en août, indique-t-il. C’est drôle, Marnie McBean m’a envoyé un message pour me dire qu’elle trouvait plaisant que je sois présent. Je lui ai répondu que je pourrais enfin avoir une conversation plus technique avec elle au sujet du canoë-kayak. Je comprends mieux la discipline. J’ai aussi été voir les athlètes au Grand Prix cycliste de Montréal.

Bruny Surin sera le chef de mission du Canada aux JO de Paris, en 2024. Photo : Comité olympique canadien

L'année 2023 s'annonce chargée pour celui qui détient conjointement le record canadien du 100 m avec Donovan Bailey, soit 9,84 secondes.

J’ai demandé au Comité olympique canadien d’avoir le calendrier des compétitions à venir. Je pourrai décider de celles que je verrai en fonction de mon emploi du temps, souligne Surin. Mon objectif, c’est de connaître le plus d’athlètes possible, de connaître leur histoire, leurs entraîneurs aussi. Je pourrai avoir des conversations avec eux, et quand nous serons sur le lieu de la compétition, j’aurai déjà l’historique des athlètes en question. C’est mon objectif. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je me suis engagé à ça, pas juste à être chef de mission sur papier. Je veux être sur le terrain.

L’homme est entier et charismatique. Il n’aura aucune difficulté à transmettre son savoir et sa passion.

J’ai vécu de grands moments aux Jeux olympiques et j’ai aussi connu des moments très difficiles, donc je peux comprendre, je peux avoir cette conversation avec les athlètes et les entraîneurs. J’ai quand même une base d’entraîneur, ajoute l'homme, mi-blagueur. J’ai mon niveau 3. Les gens ne le savent pas, mais je pourrais être entraîneur.