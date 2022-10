L’histoire d’Eliezer Sherbatov, le garçon qui voulait jouer au hockey

Par ce livre publié mercredi par les Éditions Hurtubise, l'homme de 31 ans souhaite entre autres montrer la résilience aux épreuves qui l'habite et dont ses parents Alexei et Anna font preuve.

De l'expatriation de ses parents de la Russie à Israël, puis vers le Canada, où la famille a élu domicile non sans trimer dur, en passant par une mystérieuse blessure qui le handicapera pour le reste de sa vie, sans oublier ses nombreux séjours outre-mer pour alimenter sa vive passion, Eliezer Sherbatov dresse un portrait de sa situation familiale et personnelle dans l'ouvrage le mettant en vedette.

Quand quelque chose est difficile, quand il y a des obstacles, on ne veut pas essayer de trouver le chemin facile. Il faut s'arrêter et se dire : “Quelle est la prochaine étape?” La vie, ce n'est pas tout le temps planifié. [...] On peut le remarquer dans mon livre, avec beaucoup de chapitres un peu bouleversants, parfois tragiques et drôles , indique-t-il.

Quelques mois après avoir fui la guerre en Ukraine, Eliezer Sherbatov raconte son histoire dans un récit biographique intitulé Le garçon qui voulait jouer au hockey.

« Quand on trouve quelque chose que l'on aime, une passion, on se perd là-dedans et tous nos problèmes, tout ce qu'il y a autour, on l'oublie. Je trouve que c'est vraiment important que chaque personne trouve une passion pour soi parce que c'est comme ça qu'elle aura son moment pour s'enfuir dans son propre monde. » — Une citation de Eliezer Sherbatov, hockeyeur professionnel

Dans son cas, le hockey lui a permis de s'évader après qu'un accident banal en patins à roues alignées eut mis sa carrière naissante en suspens. Alors âgé de 13 ans, le jeune adolescent a trébuché dans une ruelle du quartier Sainte-Dorothée. La suite a été problématique.

Son genou gauche a absorbé le choc lors de sa chute. Dans les jours qui ont suivi, il s'est mis à ne plus ressentir de sensation dans la partie inférieure de sa jambe.

Trois interventions chirurgicales subies en plus de deux ans n'ont pu lui apporter la guérison souhaitée, un nerf étant trop endommagé. Il souffre encore à ce jour du syndrome du pied tombant.

Quand je suis sur la glace, c'est comme mon plâtre. Je n'ai alors pas de handicap, je suis moi-même et j'appartiens à cette glace. Je vis avec [ce problème de santé], et malheureusement, je ne peux rien y changer. Ç'a forgé mon caractère, ç'a fait ce que je suis maintenant , confie-t-il.

Déterminé à renouer avec le hockey et à retrouver ses poussées explosives d'autrefois, Eliezer Sherbatov a uni ses efforts à ceux de sa mère Anna, une ancienne patineuse artistique surdouée devenue entraîneuse certifiée, en espérant pouvoir se remettre en selle.

Mission accomplie, non sans grandes difficultés.

À la découverte du Vieux Continent

Il a pu intégrer les rangs du Rousseau Sports de Laval-Bourassa, dans le circuit qui se nommait à l'époque Midget AAA, et sa carrière de hockeyeur est repartie de plus belle. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il a disputé deux saisons, lui a ensuite ouvert ses portes.

Au terme de son stage avec le Junior de Montréal et le Drakkar de Baie-Comeau, Eliezer Sherbatov savait hors de tout doute que son nom n'allait pas être prononcé au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Il s'est donc tourné vers les circuits européens.

Le hockeyeur globe-trotteur a commencé ses aventures à Neuilly-sur-Marne (France), puis a migré vers Astana et Atyraou (Kazakhstan), avant de notamment prendre la direction de Bratislava (Slovaquie), d'Auschwitz (Pologne) et finalement de Marioupol (Ukraine).

Ça m'a donné de l'expérience et l'occasion de voir comment les autres [peuples] vivent, avec leurs difficultés, le bon, le mauvais. [...] Maintenant de retour après 11 ans en Europe, je suis prêt à être proche de ma famille, à éduquer mes enfants et à leur donner une belle vie , mentionne le père de Louna et de Tuvia.

Son avant-dernier arrêt sur le Vieux Continent n'est pas passé inaperçu, principalement au sein de la communauté juive, dont il fait partie. Sa venue à Auschwitz, tristement célèbre pour ses camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, lui a valu sa part de critiques, certains le traitant d' homme de la disgrâce .

« J'ai pris la décision d'aller jouer à Auschwitz parce que je voulais montrer que les Juifs, après 75 ans, on est là. Même s'il y a eu l'Holocauste, où [près de] six millions de Juifs ont été tués. À la place de la guerre, on nous acclame sur la glace, les supporteurs nous adorent. C'est ce que j'ai senti. » — Une citation de Eliezer Sherbatov, hockeyeur professionnel

Le fait qu'Eliezer Sherbatov ait été le premier joueur israélien dans la Ligue continentale de hockey et qu'il ait été nommé capitaine de l'équipe nationale au Championnat du monde du groupe B de la Division II, pour ne nommer que ces deux succès, ne figure pas au sommet de la liste de réalisations dont il tire le plus de fierté.

Mon plus grand accomplissement, c'est de travailler sur le traumatisme que j'ai vécu après la guerre en Ukraine parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma famille. C'est le grand exploit que je suis en train de vivre. Ce n'est pas [passer par-dessus] mon handicap ni être capitaine , explique l'attaquant des Marquis de Jonquière, de la Ligue nord-américaine de hockey.

« Ça me hante tous les jours. Ce n'est pas une chose qui va partir, malheureusement, mais c'est pour ça que je fais toutes les démarches nécessaires afin d'avoir des moments de joie, afin de regarder mes enfants, plutôt que d'avoir un blocage parce que je suis ailleurs [dans mes pensées]. » — Une citation de Eliezer Sherbatov, hockeyeur professionnel