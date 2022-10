Le Canadien ne peut que s’améliorer

Un texte d'Alain Usereau

Les partisans sont fort inquiets après avoir vu l’équipe terminer le calendrier préparatoire sans une seule victoire en huit parties.

Le mot « préparatoire » s’applique fort bien ici puisque c’est de cela qu’il s’agit. Afin de valider (ou non) l’importance de récolter des victoires lors de ces matchs, une étude de corrélation pourrait certes nous aider à voir s’il y a un lien direct avec ce qui s’annonce pour le reste de la saison.

Pour cette analyse, nous avons comparé les résultats des équipes lors des matchs préparatoires et leurs fiches du reste de la saison 2021-2022.

Pour des fins de compréhension, un coefficient de corrélation de 1 signifie un lien parfait entre deux catégories de données, un coefficient de -1 veut dire un lien opposé. Par exemple, un nombre élevé de buts accordés sera fort probablement lié à un petit nombre de victoires. Un coefficient près de zéro indique un lien faible ou nul.

Résultat?

Le coefficient l’an dernier est tout près de 0 (-0,07). Autrement dit, le dossier du Canadien en septembre est un très mauvais indicateur de la saison à venir. Il y a donc lieu d’espérer!

Mais avant de nous réjouir, soulignons que le même genre d’étude révèle qu’il y a un lien beaucoup plus fort lorsqu’on compare la saison régulière avec la suivante. Au cours des deux dernières années, le coefficient de corrélation s’est établi autour de 0,65.

Ce n’est pas parfait (si ce l’était, nous pourrions connaître déjà le classement final), mais les parieurs notamment se servent de ce genre d’information pour établir leurs cotes.

Depuis plusieurs années, les entraîneurs insistent beaucoup sur le jeu à cinq contre cinq, sachant fort bien que sans un minimum de succès dans ces situations, il n'y a point de salut.

La saison dernière, le Canadien a inscrit 155 buts, mais en a accordé 196. La moyenne étant de 171 buts, c’est en défense que l’équipe a davantage besoin de s’améliorer. Le différentiel de -42 n’a pas été le pire et quelques équipes sont à la portée.

Qui plus est, non seulement le Canadien n’a pas été très compétitif l’an dernier, mais il n’a même pas eu Dame chance de son côté.

Le Tricolore n’a en effet récolté que huit victoires dans les matchs se décidant par un but ou moins, le plus petit nombre de toute la Ligue nationale. On a maintes fois expliqué dans cette chronique que ces matchs sont souvent déterminés par des facteurs sur lesquels les joueurs ont peu d'emprise et que, conséquemment, c’est un indicateur peu fiable. Par contre, un dossier fort négatif peut nous révéler un certain degré de malchance.

Le défenseur Kaiden Guhle à l'échauffement avant un match préparatoire. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

En gros, il y a lieu de croire que le Canadien aura davantage de succès cette année. Les nombreux changements au centre et à la défense ainsi que les positions-clés seront au cœur de ce que l’équipe pourra accomplir.

Les équipes à surveiller

En vertu de ces données, quelles sont les équipes qui ont un « potentiel de croissance », pour emprunter une expression des analystes économiques?

Parmi les équipes de pointe lors des matchs de la dernière saison, Calgary et St. Louis n’ont pas de raison de s’inquiéter. Ces deux équipes ont eu des fiches largement favorables dans les matchs à écart de trois buts ou plus, alors que ça a été plus difficile dans les matchs serrés.

Il y a de bonnes chances qu’on puisse avoir davantage de succès cette saison dans ces circonstances et que quelques points « chanceux » supplémentaires soient recueillis.

Dans l’Association de l'Est, Pittsburgh et Washington sont dans la même situation, à un degré moindre.

Parmi les équipes qui ont participé aux séries éliminatoires de l'an dernier, celle qui a le plus grand défi à relever est les Stars de Dallas.

Avec le même niveau de jeu cette année, il est fort improbable que cette équipe puisse se rendre en séries. Difficile de croire aussi que les Red Wings de Détroit soient en mesure de s’améliorer de façon importante : une fiche de 15-11 dans les matchs serrés, mais de 10-31 dans les rencontres à grand écart (fiche pas très différente de celle du CH).

Les équipes canadiennes

Pour les autres équipes canadiennes, Calgary, Edmonton et Toronto semblent en bonne position.

Vancouver a probablement le plus grand potentiel de croissance, alors que Winnipeg est le plus grand point d’interrogation : une équipe de milieu de peloton l’an dernier et avec des attentes similaires cette année.

Des joueurs des Jets de Winnipeg célèbrent un but contre le Canadien en match préparatoire. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Quant à Ottawa, les attentes sont très élevées. Il faudra que le niveau de jeu augmente comparativement à l’an dernier. En défense, l’équipe s’est bien débrouillée en 2021-2022 (175 buts accordés à 5 contre 5, dans la moyenne). C’est en attaque qu’il faudra produire pour confirmer le talent que plusieurs observateurs voient dans cette équipe.