Bianca Andreescu se rassure au premier tour du tournoi de San Diego

L'Ontarienne, 57e au classement WTA, a bien commencé sa fin de saison avec une grosse victoire sur la gagnante du tournoi de Tokyo, la Russe Liudmila Samsonova, 23e du monde, au premier tour du tournoi WTA 500 de San Diego.

C'était la deuxième défaite de Samsonova en 20 matchs.

Andreescu a fait pression sur le service de son adversaire en allant chercher 15 balles de bris et en convertissant 5 d'entre elles. Elle l'a emporté en 2 h 38 min.

Le match a été serré, et on aurait pu gagner toutes les deux, a concédé Andreescu. J'ai mis un peu plus de pression vers la fin et j'ai été plus constante dans mes coups.

Andreescu dispute un premier tournoi depuis sa défaite au troisième tour des Internationaux des États-Unis. Sa victoire semble confirmer qu'elle a bien fait de privilégier son entraînement et sa forme physique plutôt que de participer à des tournois outre-Atlantique.

Je ne voulais pas trop voyager et me disperser, explique-t-elle. J'ai eu un été un peu compliqué, avec mon dos notamment, alors je ne tenais pas tellement à retourner en Europe.

« Je n'ai aucune attente en cette fin de saison, mais ça commence bien. » — Une citation de Bianca Andreescu

Bianca Andreescu devait passer initialement par les qualifications, mais une série de forfaits lui a permis d'accéder directement au tableau principal.

Au prochain tour, elle affrontera la gagnante de la joute entre Coco Gauff et Robin Montgomery.

Leylah Annie Fernandez, 39e au classement WTA, est également inscrite au tournoi. La Québécoise affronte au premier tour la Russe Daria Kasatkina, no 11 mondiale.

Trois Canadiennes participent au tournoi de double : Rebecca Marino et Carol Zhao vont jouer ensemble, et Gabriela Dabrowski, avec sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos.

La Québécoise Eugenie Bouchard participe quant à elle au tournoi WTA 250 de Transylvanie, en Roumanie, et affronte au premier tour l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, tête de série no 2.