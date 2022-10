Pour que leurs ventes se perpétuent dans le temps, il arrive parfois que des entreprises altèrent délibérément la qualité des biens qu’ils produisent. En prévoyant la faiblesse ou la fragilité de certaines pièces, on réduit consciemment la durée de vie du produit que l’on vend. On s’assure ainsi d’en écouler une plus grande quantité.

Le Canadien entreprend une période de reconstruction. L’organisation, comme celles des Coyotes de l’Arizona et des Blackhawks de Chicago, n’a donc aucun intérêt à se maintenir en milieu de peloton.

Alors, des faiblesses, en veux-tu, en v’là!

Ce plan, comme le Shanaplan des Maple Leafs de Toronto il y a quelques années, est connu de tous. Il y a même beaucoup de partisans qui applaudissent l’obsolescence planifiée du CH parce qu’ils croient que leur équipe deviendra dominante pendant des années après avoir profité de plusieurs repêchages avantageux.

Il faut toutefois reconnaître que, lorsque Connor Bedard est disponible au repêchage, ça peut devenir extrêmement tentant pour les partisans d’une mauvaise équipe de prier pour une défaite à chaque match.

Quant à eux, les dirigeants qui sabordent délibérément leur club n’en parlent jamais ouvertement parce que c’est mauvais pour l’intégrité du sport. Pour sauver les apparences, la LNH a recours à un système de loterie qui ne garantit pas à l’équipe de dernier rang de profiter du premier choix au repêchage.

Cela dit, tout le monde comprend que les organisations ont besoin du repêchage pour reconstruire leurs équipes. Si on instaure un plafond salarial et qu’on limite la capacité des équipes de s’améliorer en dépensant, il faut bien faire preuve d’une certaine tolérance lorsqu’elles coulent au classement dans l’espoir de mettre la main sur les meilleurs talents.

***

Au début du camp d’entraînement, Martin St-Louis disait avoir besoin de vétérans qui allaient totalement adhérer au plan de la direction.

Nous avons besoin de joueurs qui vont planter des arbres tout en sachant qu’ils ne s’assoiront jamais à l’ombre de ces arbres , avait-il imagé.

Énormément de partisans tiennent pour acquis qu’ils profiteront de l’ombre de ces arbres . Ils seront peut-être déçus. Les opérations de ce genre, lorsqu’elles réussissent, nécessitent souvent de longues années de patience avant de produire des fruits.

Après avoir sélectionné Nathan MacKinnon au repêchage de 2013, l’Avalanche du Colorado a dû attendre neuf avant avant de franchir le second tour éliminatoire et de remporter la Coupe Stanley.

Et entre les deux, il a fallu que les recruteurs de l’Avalanche bénéficient d’un incroyable concours de circonstances pour mettre la main, en 2017, sur le meilleur jeune défenseur de sa génération, Cale Makar, au quatrième rang du repêchage.

Quatre saisons après avoir recruté MacKinnon, l’Avalanche croupissait encore au dernier rang de la LNH.

***

Le Shanaplan des Maple Leafs leur a permis de sélectionner Auston Matthews au premier rang en 2016. Or, malgré le fait que Matthews soit entouré de William Nylander, Mitch Marner, Morgan Rielly et John Tavares, et même si les Leafs sont considérés comme de sérieux aspirants, ils n’ont pas encore réussi à franchir le premier tour des séries.

Et on ne parle pas des organisations comme les Oilers d’Edmonton et les Sabres de Buffalo, qui se sont saoulés tellement ils se sont abreuvés aux premiers échelons du repêchage, mais qui sont restés médiocres durant plus d’une décennie.

Cette saison, tenons-le-nous pour dit, est probablement le début d’un long tunnel au bout duquel on ne sait pas trop quand jaillira la lumière.

***

Le Canadien, tout en tenant compte de quelques blessures, a remis à la LNH sa formation de 23 joueurs pour commencer la saison 2022-2023.

Trois défenseurs recrues, Kaiden Guhle, Jordan Harris et Arber Xhekaj, ont appris qu’ils entreprendraient la saison dans la LNH. Compte tenu de la compétition à laquelle ils faisaient face au camp, ces jeunots l’ont pleinement mérité.

Jean-François Poirier dresse un portrait de la formation du Canadien de Montréal après les derniers retranchements.

Il est extrêmement rare que trois arrières de première année décrochent des postes réguliers en même temps dans une équipe de la LNH. Si Guhle, Harris et Xhekaj parviennent à disputer la moitié des matchs du calendrier, ce sera la première fois depuis 1989-1990 (Mathieu Schneider, Jyrki Lumme et Sylvain Lefebvre) qu’une telle chose se produit chez le Canadien.

Incroyablement, le CH a effectué trois cures de rajeunissement de ce genre au cours des année 1980. Et chaque fois, les performances du club n’en n’ont pas été affectées.

Ce ne sera toutefois pas le cas cette année parce que le CH ne mise sur aucun défenseur de première paire.

Chris Wideman est âgé de 32 ans et n’a disputé, à temps complet, que trois saisons dans la LNH. Il n’est pas robuste, il n’excelle pas sur le plan défensif et son apport offensif est ordinaire.

Mike Matheson était le numéro 4 à Pittsburgh au cours des deux dernières années. Depuis quatre ans, il a joué moins de 20 minutes par match en moyenne. Cela dit, sa vitesse aidera beaucoup l’équipe.

David Savard est un bon vétéran et un défenseur fiable. Au sein d’une équipe moyenne, c’est un joueur de deuxième paire. Quand il a remporté la Coupe à Tampa Bay il y a deux ans, il jouait sur la troisième.

Joel Edmundson était le numéro 4 à Saint-Louis quand les Blues ont remporté la coupe en 2019. Blessé au dos, il n’a presque pas joué la saison dernière. Fragilisé, il est encore sur la liste des blessés.

Jonathan Kovacevic est âgé de 25 ans. Il vient d’être réclamé au ballottage et il n’a disputé que quatre matchs dans la LNH depuis le début de sa carrière.

Bref, c’est un peu cela, l’obsolescence programmée.

Même chose devant le filet qui, rappelons-le, est la position-clé au hockey.

Jake Allen est un bon réserviste, mais il n’est jamais parvenu à assumer efficacement la charge de travail d’un gardien numéro un. Or, c’est lui le numéro un.

Quant à Samuel Montembeault, il obtient une nouvelle occasion en or de passer une saison complète dans la LNH. La saison dernière, sa combativité et sa ténacité derrière une équipe moribonde ont impressionné beaucoup de gens. Au final, cependant, son défi cette saison consiste à maintenir une moyenne d’efficacité supérieure à ,900 pour la première fois de sa carrière.

***

Parmi les attaquants, on en trouve trois (Evgeni Dadonov, Sean Monahan et Jonathan Drouin) qui n’auront probablement pas la chance de planter beaucoup d’arbres et qui risquent fort d’endosser un autre chandail après la date limite des transactions.

Mike Hoffman a encore deux années de contrat à écouler. Il sait tirer une rondelle, mais il sait encore mieux commettre un revirement. De l’avis général, son embauche a été l’une des deux ou trois pires faites par l’administration de Marc Bergevin.

Joel Armia dispute un match sur trois à la hauteur de son talent.

Acquis dans une transaction au début de juillet, le jeune Kirby Dach tentera de devenir un centre fiable après trois saisons difficiles à Chicago.

Le tout premier choix du dernier repêchage, le gentil colosse Juraj Slafkovsky, disputera sa première saison dans la LNH. On le regardera déployer ses ailes avec plaisir, tout en sachant que son parcours sera ponctué de nombreux apprentissages, de hauts et de bas.

Mine de rien, sept noms viennent de défiler sous vos yeux. Ça fait beaucoup de défis ou de points d’interrogation.

Pour toutes ces raisons, et parce que chaque petite faiblesse ou manque de constance a un impact dans la LNH, on voit mal comment cette équipe pourrait remporter plus d’un match sur trois cette saison.

Certains s’en réjouissent. D’autres se croisent les doigts.

Mais tout le monde ignore dans combien d’années les beaux jours reviendront.