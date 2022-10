Alex Belzile nommé capitaine du Rocket de Laval

L'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, a annoncé que Belzile allait succéder à Xavier Ouellet, qui a agi à titre de capitaine de 2018 à 2022.

Belzile s'est joint au Rocket lors de la saison 2018-19. En 143 matchs avec le club-école du Canadien de Montréal, il a récolté 40 buts et 64 mentions d'aide. Il a ajouté neuf points, dont cinq buts, en 15 parties éliminatoires.

Belzile a fait ses débuts dans la Ligue américaine de hockey en 2012-13, avec les Bulldogs de Hamilton. Il a obtenu 68 buts et 100 assistances en 288 dans la LAH.

Belzile a également pris part à 13 matchs dans la LNH, tous avec le Canadien, et il a amassé une aide. Il s'est également fait complice d'un but en six sorties pour le Tricolore lors de son parcours éliminatoire en 2020.

Belzile est un ancien porte-couleurs de l'Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il n'a jamais été repêché.

