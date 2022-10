De quoi en effet en perdre son sang-froid. C’est Pierre Gasly, très secoué dans le garage de son équipe, que les images ont montré.

Les images de la caméra embarquée de la Ferrari, diffusées sur les réseaux sociaux, font en effet frémir. On voit le préposé faire pivoter la Ferrari, déjà suspendue à la remorqueuse, avant que la F1 ne passe à très grande vitesse.

Il faut saluer le geste professionnel de ce préposé qui aurait pu simplement s’éloigner de la piste voyant la monoplace arriver, mais qui a plutôt eu la présence d’esprit de tourner la Ferrari dans le sens de la piste. Ce préposé mérite une médaille pour sa bravoure, car il était clairement à découvert.

Cela dit, cette courte séquence montre bien à quelle vitesse la monoplace a croisé la remorqueuse et la Ferrari.

Pour analyser correctement ce qui s’est passé, il faut juger deux situations séparément : dans un premier temps, la vitesse de la monoplace (de Pierre Gasly) en piste, et dans un deuxième temps, la présence en bord de piste du préposé et de la remorqueuse.

Commençons par la vitesse de la monoplace en piste.

Après être passé aux puits pour faire changer son aileron avant, Pierre Gasly tentait de rattraper le peloton qui roulait au ralenti derrière la voiture de sécurité. Il allait vite. Dans son rapport, la FIA indique qu’il roulait à plus de 200 km/h, avec une pointe à 251 km/h, après le lieu de l’incident, précise la FIA.

Mais, avant de croiser la remorqueuse et la Ferrari, Pierre Gasly avait déjà été informé par deux voyants rouges dans son volant (voir photo) et par la signalisation de la piste (carré rouge) que la course est interrompue.

Pierre Gasly sur le circuit de Suzuka. On voit la signalisation rouge à la gauche du circuit, et dans son volant, deux voyants rouges. Photo : TSN / Formula One

En situation de drapeau rouge, le pilote doit immédiatement lever le pied, être vigilant de ce qui se passe en bord de piste (l'alinéa 3 de l'article cité ci-dessous), et rentrer aux puits. C’est écrit noir sur blanc dans le livre des règlements.

Voici l’article 2.5.4.1 de l’annexe H du Code sportif international de la FIA: Le drapeau rouge devrait être agité sur la ligne de départ quand il aura été décidé d’arrêter une séance d’essais ou la course. Simultanément, à chaque poste des commissaires de piste autour du circuit devrait également être agité un drapeau rouge. Si le signal de cesser de courir est donné : 1) pendant les essais, toutes les voitures réduiront immédiatement leur vitesse et rentreront lentement aux puits, à leur emplacement respectif ; 2) pendant une course, toutes les voitures devront immédiatement réduire leur vitesse et gagner lentement la ligne des puits; 3) les dépassements sont interdits et les pilotes devraient garder à l’esprit que des véhicules de course et d’assistance peuvent se trouver sur la piste, que le circuit peut être totalement obstrué à cause d’un accident et que les conditions atmosphériques peuvent avoir rendu le circuit impraticable à grande vitesse; 4) si la course est arrêtée, les pilotes devraient garder à l’esprit qu’il n’est pas utile d’accélérer, car le classement de la course ou l’ordre de la grille du nouveau départ sera établi à partir d’un point avant le déploiement du drapeau rouge et conformément au règlement de la compétition;

Si la FIA a pu rendre publique la vitesse de la monoplace de Pierre Gasly, c’est qu’elle a analysé l’incident après avoir discuté avec le pilote français pour avoir sa version des faits.

La direction de course lui reproche d’avoir continué à rouler vite après le lieu de l’incident. Incident qui aurait dû l’inciter à lever le pied, ce qu’il n’a visiblement pas fait.

Gasly a admis qu’il allait trop vite, il a concédé qu’il comprenait maintenant qu’il pouvait y avoir des préposés ou des obstacles sur la piste.

C’est pour cela que la FIA l’a sanctionné sévèrement. Une pénalité de 20 secondes et 2 points d’inconduite à sa super licence. Il a désormais 9 points d’inconduite (sur un maximum de 12 qui entraîne automatiquement une suspension).

L'incident de Suzuka exige qu'on l'examine à froid, une fois les émotions retombées. Analysons maintenant la présence en bord de piste de la remorqueuse.

Admettant sa part de responsabilité, Pierre Gasly était quand même furieux qu’un véhicule de dépannage ait été autorisé à se trouver sur le circuit alors que les pilotes étaient encore en piste.

Après la course, il a dit : Si j’avais perdu la tête et que j’avais heurté une grue de 12 tonnes, je serais mort maintenant.

Le pilote français a eu peur a posteriori de ce qui aurait pu se passer. Qui n’a pas vécu pareille mésaventure sur la route? On échappe de justesse à un accident, mais on ne peut pas continuer à conduire, les jambes tremblantes en pensant à ce qui aurait pu se passer.

Le mauvais souvenir de l'accident de Jules Bianchi

Pierre Gasly n’a pas tremblé, mais il s’est fâché.

Comment le lui reprocher? Le mauvais souvenir de l’accident de Jules Bianchi sur ce même circuit en 2014 est revenu à l’esprit de tous ceux qui étaient en F1 ou suivaient la F1 cette année-là.

Le paddock n’a pas oublié l’accident tragique du pilote niçois, très grièvement blessé à la tête pendant la course, quand il a heurté une remorqueuse à haute vitesse après avoir fait un tout droit dans un virage. La remorqueuse évacuait une monoplace sortie au même endroit au tour précédent.

À Suzuka, en 2014, sous la pluie, Jules Bianchi a heurté une remorqueuse. Photo : Getty Images

Pierre Gasly reproche à la direction de course d’avoir permis l’évacuation de la Ferrari alors que les voitures étaient encore en piste. Et sur ce point, la FIA a accepté de faire enquête, car il y a une réflexion à faire. L’autorisation de la direction de course était-elle prématurée?

Les directeurs de l’Association des pilotes (GPDA), George Russell et Sebastian Vettel, vont d’ailleurs faire une représentation auprès de la FIA pour la convaincre d’interdire toute intervention des remorqueuses tant que les monoplaces sont encore en piste.

Dire qu'ils en avaient discuté quelques jours plus tôt, après un incident survenu pendant le Grand Prix de Singapour.

On a vu sortir un tracteur à Singapour durant le drapeau jaune déployé après le tout droit de Tsunoda dans la barrière de protection, a rappelé George Russell à motorsport.com. Nous avons dit qu'on ne voulait plus revoir ça. Et une semaine plus tard, on en voit un autre, c'est très décevant. Notre position est claire : pas de remorqueuse en piste à moins de sortir au préalable le drapeau rouge.

L’intervention de la GPDA est tout à fait justifiée, la discussion doit avoir lieu au plus haut niveau. Mais la question est épineuse. Peut-on en effet interdire l’intervention des remorqueuses tant que les monoplaces sont encore en piste?

Il faudrait pour cela que soit déployé le drapeau rouge chaque fois qu’une monoplace est immobilisée en bord de piste. Certaines sorties de piste ne nécessitent pas forcément l’interruption de la course.

La voiture de sécurité en piste sous la pluie Photo : Getty Images / Lars Baron

La FIA utilise depuis 1993 la voiture de sécurité sur une base permanente (mais la première intervention d’une voiture de sécurité date de 1973 au Grand Prix du Canada) et, depuis 2015, a introduit une alternative à l’intervention physique d’un véhicule, c’est la voiture de sécurité virtuelle (VSC), un signal électronique dans l’habitacle des monoplaces qui oblige les pilotes à réduire leur vitesse de 40 % et à maintenir leur position.

Dimanche, lors de la neutralisation de la course (avant son interruption), la voiture de sécurité est entrée en piste, et le peloton a roulé au ralenti en file pendant que la remorqueuse faisait son travail.

On a vu apparaître sur les réseaux sociaux une vidéo de la caméra embarquée de Max Verstappen qui passe à côté de la remorqueuse au ralenti, alors qu'il discute avec son équipe. Était-ce approprié de faire sortir la remorqueuse si tôt? Elle était très près de la piste, car à cet endroit du circuit nippon, l'espace de dégagement était restreint.

C’est peut-être possible de faire sortir une remorqueuse quand la visibilité est bonne, sur piste sèche, ce qu'a admis Sebastian Vettel. Mais sans doute pas pendant un déluge quand les risques d’aquaplanage sont élevés.

D’ailleurs, c’est exactement ce qui est arrivé à Carlos Sainz fils dans sa Ferrari au premier tour, à l’origine de l’incident dont on parle. Il a été surpris par une flaque d’eau qui l’a fait partir en aquaplanage. Même à basse vitesse, une monoplace peut partir en aquaplanage, et le pilote ne peut rien faire pour corriger la situation.

C’est pourquoi la FIA et la GPDA font bien d’en discuter.

Il paraît difficile d’interdire complètement l’interdiction des remorqueuses si les monoplaces sont en piste. Mais on pourrait l’interdire si les conditions sont mauvaises, dès qu’il y a risque d’aquaplanage. Autrement dit, il faudrait avoir recours au drapeau rouge beaucoup plus souvent quand les conditions sont mauvaises. Ce sera sans doute sur ce point que la GPDA et la FIA vont s’entendre.

On comprend que plusieurs personnes aient réagi à chaud à l’incident de Suzuka. La F1 s’est aperçue dimanche que les leçons tirées de l’accident tragique de Jules Bianchi en 2014 peuvent se perdre dans la brume, la bruine ou la grosse averse, du temps qui passe.