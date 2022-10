Slafkovsky, Guhle et Xhekaj commencent la saison à Montréal

Le Canadien de Montréal a retranché cinq joueurs lundi et les nouveaux venus Juraj Slafkovsky, Kaiden Guhle et Arber Xhekaj n'en font pas partie.

Ils commenceront donc la saison avec le grand club, tout comme Jordan Harris et Michael Pezzetta.

Outre Slafkovsky, qui a été choisi au tout premier rang lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), trois autres recrues ont réussi à décrocher un poste au terme du camp d'évaluation.

Le Canadien conserve ainsi dans ses rangs trois jeunes défenseurs en Harris (22 ans), Xhekaj (21 ans) et Guhle (20 ans). Guhle a été le choix du Tricolore en 2020, tandis que Harris a été sélectionné au 3e tour en 2018. Xhekaj n'a jamais été repêché.

Les trois ont été préférés à un autre jeune défenseur, Justin Barron. Celui-ci avait été obtenu par l'organisation contre Artturi Lehkonen la saison dernière. Il a été cédé au Rocket de Laval.

Pour réduire sa formation à 23 joueurs, le Tricolore a aussi envoyé dans la Ligue américaine de hockey le gardien Cayden Primeau, le défenseur Otto Leskinen, et les attaquants Jesse Ylonen et Rafaël Harvey-Pinard.

Slafkovsky aux côtés de Dvorak et Gallagher

Lors de l'entraînement de lundi matin, les attaquants Nick Suzuki, Christian Dvorak et Mike Hoffman ont rejoint leurs coéquipiers, deux jours avant le début de la saison 2022-2023.

Dvorak se retrouvait au centre du tout dernier premier choix au repêchage de l'organisation, Slafkovsky. Le trio est complété par le vétéran Brendan Gallagher.

Suzuki retrouvait Cole Caufield et Josh Anderson à ses côtés, tandis que Kirby Dach et Sean Monahan formaient une unité en compagnie de Mike Hoffman et Jonathan Drouin, en alternance.

En défense, Mike Matheson demeure à l'écart à cause d'une blessure au bas du corps, et son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.

Pour sa part, Joel Edmundson s'est entraîné en solitaire, mais il n'a toujours pas d'échéancier pour un retour au jeu. Edmundson est aux prises avec la même blessure au dos qui l'a limité à 24 rencontres la saison dernière.

Le Canadien a également annoncé que l'attaquant Joel Armia sera sur la touche pendant une à deux semaines en raison d'une blessure au haut du corps, tandis que l'attaquant Emil Heineman sera absent pendant environ six semaines en raison d'une blessure à un pouce.

Le Tricolore jouera son premier match mercredi contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. La troupe de Martin St-Louis a compilé une fiche de 0-6-2 durant son calendrier préparatoire.