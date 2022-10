La saison est terminée, le CF MTL passe aux choses sérieuses

En 2021, la troupe montréalaise avait vécu la déception de rater les éliminatoires par seulement quelques points. Moins de 12 mois plus tard, elle s'est non seulement qualifiée pour une première fois depuis 2016, mais elle fait partie des favorites pour soulever la coupe MLS.

Pendant la saison, le Bleu-blanc-noir a établi plusieurs records d'équipe, notamment au chapitre des victoires (20), des points (65), des buts marqués (63) et des matchs consécutifs sans défaite (8). En l'emportant 3-1 contre l'Inter Miami CF, dimanche après-midi, il a également établi deux records de la MLS, soit le plus de points amassés à l'étranger (35) et le plus de victoires consécutives sur les terrains adverses (7).

Les Montréalais ont semblé progresser de semaine en semaine cette saison et ils ont toujours gardé la même humilité à l'endroit de leurs adversaires.

Les concepts de jeu que l'entraîneur-chef Wilfried Nancy avait mis en place en 2021 ont fait leur chemin en 2022 et l'arrivée de l'attaquant Kei Kamara et du défenseur Alistair Johnston a consolidé l'équipe, qui s'est hissée au 2e rang de l'Association Est.

C'est une question de stabilité et de renforts. Il y a eu l'ajout de Kamara, de Johnston, et nous pouvons aussi parler d'Ismaël Koné, qui faisait partie de l'équipe l'an passé et qui s'est beaucoup amélioré cette saison. Nous avions créé de bonnes fondations l'an dernier et nous avons gardé le même personnel d'entraîneurs et pratiquement le même noyau de joueurs. C'est la continuation de ce que nous avons bâti l'an dernier , a expliqué le milieu de terrain Samuel Piette.

Très peu d'observateurs auraient osé placer le CF Montréal au deuxième échelon de l'Est avant le début de la campagne. Si de l'extérieur ils en ont surpris plusieurs, de l'intérieur, les joueurs ont suivi à la lettre le plan établi par leur personnel d'entraîneurs.

Il y a eu un déclic quand nous avons commencé les premières semaines d'entraînement. J'ai vu que le groupe était en avance sur les concepts et sur les choses que nous avions mises en place dès le départ. J'ai dit à mon personnel que nous allions continuer à mettre les joueurs au défi et à les sortir de leur zone de confort. Les gars ont accepté le défi et nous sommes fiers de ça , a mentionné Nancy.

« À Montréal, nous pouvons maintenant dire que nous avons un style de jeu et que nous sommes reconnus dans la MLS par rapport à ça. » — Une citation de Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal

Le Bleu-blanc-noir aura maintenant sur son chemin le Orlando City SC, qui s'est emparé de la 7e position grâce à une victoire dramatique de 2-1 aux dépens du Crew de Columbus. L'affrontement aura lieu dimanche soir, au stade Saputo.

Malgré tous leurs succès cette saison, les Montréalais ne veulent pas tomber dans le piège d'entrer en éliminatoires avec un excès de confiance. Ils savent que tout peut arriver et qu'ils ne doivent pas négliger leur préparation.

Les éliminatoires, c'est un autre championnat. Nous avançons ou nous arrêtons. La perspective n'est pas la même, a insisté Nancy. Nous sommes prêts parce que nous avons eu une belle saison et que nous avons été constants toute l'année. L'objectif est de continuer à bien préparer les joueurs et à maintenir ce qu'ils ont fait pendant toute la saison. Nous y allons un match à la fois.

Il y a toutefois moyen de rêver. Maintenant qu'elle a présenté la troisième meilleure fiche de la MLS en 2022, la formation montréalaise peut s'attendre à un beau parcours éliminatoire.

Jusqu'à la finale de la Coupe MLS? Certains joueurs y croient, même s'ils ne veulent pas se projeter trop loin dans le temps.

Je me souviens de ma première entrevue ici. J'ai dit que je voulais gagner la Coupe MLS. Ce n'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose de réel. Cette saison, nous avons montré que nous sommes une des meilleures équipes de la ligue. Nous devons comprendre que ce que nous avons accompli en saison ne veut plus rien dire. Il faut regarder ce que nous pouvons faire pour sortir le meilleur de nous-mêmes à la prochaine partie , a exprimé le milieu de terrain Djordje Mihailovic, qui se joindra à la meilleure ligue des Pays-Bas à la fin de la saison.

Le CF Montréal a obtenu une fiche d'une victoire et une défaite contre le Orlando City SC cette saison.