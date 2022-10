La presse européenne mène « une attaque rageuse », estime le Qatar

Depuis l'attribution de l'organisation de la Coupe du monde à Doha, le riche émirat du Golfe fait face à de nombreuses critiques visant notamment son empreinte environnementale, la place des femmes et des minorités LGBT+ et le traitement des travailleurs migrants.

Dans un éditorial, le journal arabophone Al Raya a estimé que la presse européenne menait une attaque rageuse contre la Coupe du monde au Qatar depuis qu'elle a été annoncée en décembre 2010 .

Arrêtons les campagnes de diffamation et coopérons pour une Coupe du monde unissant les peuples , a ajouté le quotidien.

Le journal Al Sharq a lui publié lundi un entretien avec l'ancien joueur de soccer algérien Lakhdar Belloumi qui a assuré que les campagnes malveillantes ne décourageront pas le Qatar .

Dans un éditorial, le journal a dénoncé dimanche les mensonges, rumeurs et calomnies écrits en Europe sur les préparatifs au Qatar.

Le 7 mai, le comité d'organisation de la Coupe du monde en collaboration avec les autorités qataries avait permis à des milliers de travailleurs migrants de voir de près le trophée de la Coupe du monde.

Une conspiration systématique

Il existe, selon ce texte, une conspiration systématique des médias de nombreux pays européens sur le sujet des droits des travailleurs migrants, alors que ces médias ont oublié les conditions misérables vécues par les travailleurs en Europe .

Nous constatons que ces misérables médias créent ce genre d'histoires à chaque fois qu'un pays extérieur au Vieux Continent accueille le tournoi , conclut le quotidien Al Sharq.

Dans une tribune pour le site d'information en anglais Doha News, l'artiste Ghada Al-Khater écrit : Pardonnez-moi de douter des intentions des pays européens qui, au cours de la dernière décennie, ont regardé les migrants fuyant les conflits, la dévastation et la pauvreté se noyer au fond de la Méditerranée .

À l'approche du tournoi, qui débute le 20 novembre et attirera plus d'un million de spectateurs dans l'émirat, des ONG internationales et des médias européens soulignent les manquements du Qatar en matière des droits de la personne, ce que les autorités qataries contestent.

En signe de protestation, certaines villes françaises n'installeront pas d'écran géant pour diffuser des matchs en public.