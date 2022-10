Denis Shapovalov retrouve le top 20 mondial

Si Denis Shapovalov monte au classement, son compatriote Félix Auger-Aliassime n'a pas bougé. Le Québécois est toujours 13e au classement de l'ATP.

Carlos Alcaraz poursuit son règne sur l'ATP, il est no 1 devant Rafael Nadal.

L'Espagnol n'a toutefois pas encore gagné un match en tant que no 1 mondial. Le joueur de 19 ans a en effet été battu à son retour à la compétition, au premier tour du tournoi d'Astana par le Belge David Goffin.

Alcaraz devance au classement son compatriote et aîné de près de 17 ans, Rafael Nadal.

Nadal est devenu papa pour la première fois samedi, sa compagne Maria Perello ayant accouché d'un garçon. Une information qui n'a pas encore été confirmée officiellement.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste à Astana, désormais 5e au classement mondial, a gagné une place aux dépens de l'Allemand Alexander Zverev.

Taylor Fritz Photo : usa today sports / Jayne Kamin-Oncea

La plus progression de la semaine, c'est l'Américain Taylor Fritz qui l'a obtenue. Il grimpe de trois places après son titre à Tokyo, et il obtient le meilleur classement de sa carrière, au 8e rang mondial.

Le finaliste du tournoi de Tokyo, l'Américain Frances Tiafoe, monte aussi dans la hiérarchie, de deux rangs, et il décroche également le meilleur classement de sa carrière, à la 17e place.

Classement ATP publié lundi : 1. Carlos Alcaraz (ESP) 6740 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 5810

3. Casper Ruud (NOR) 5645

4. Daniil Medvedev (RUS) 5245

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5065 (+1)

6. Alexander Zverev (GER) 5040 (-1)

7. Novak Djokovic (SRB) 4320

8. Taylor Fritz (USA) 3510 (+3)

9. Andrey Rublev (RUS) 3480

10. Cameron Norrie (GBR) 3445 (-2)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3265 (-1)

12. Jannik Sinner (ITA) 3040

13. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2950

14. Marin Cilic (CRO) 2540

15. Pablo Carreno (ESP) 2360

16. Matteo Berrettini (ITA) 2360

17. Frances Tiafoe (USA) 2240 (+2)

18. Diego Schwartzman (ARG) 2110 (-1)

19. Karen Khachanov (RUS) 2035 (-1)

20. Denis Shapovalov (CAN) 1925 (+2)

Pas de Canadienne dans le top 20

La Polonaise Iga Swiatek demeure solidement installée au 1er rang mondial du classement WTA publié lundi malgré sa défaite dimanche en finale du tournoi d'Ostrava.

Celle qui l'a battue, la Tchèque Barbora Krejcikova, connaît la plus belle progression de la semaine grâce à ce cinquième titre. Elle grimpe de 9 places et occupe le 14e rang mondial.

La Tunisienne Ons Jabeur est toujours no 2 et l'Estonienne Anett Kontaveit no 3.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a perdu une place, et s'installe au 39e rang. Bianca Andreescu est 57e, Rebecca Marino 79e.

Eugenie Bouchard Photo : afp via getty images / MARTIN BUREAU

Eugenie Bouchard, qui tente un retour au sein du circuit WTA après une longue pause, pointe au 443e rang, un gain de 63 rangs par rapport au dernier classement hebdomadaire.