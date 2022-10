Pascale St-Onge réclame plus de changements à Hockey Canada

De passage à Tout le monde en parle pour commenter les plus récents développements entourant Hockey Canada, Pascale St-Onge a indiqué qu'Andrea Skinner avait démontré, lors de son témoignage devant le Comité permanent du patrimoine canadien, qu'elle n'avait pas de compréhension de la réelle problématique au sein de Hockey Canada , qui concerne leur gestion.

On a besoin de dirigeants qui comprennent qu'il y a une culture toxique dans le monde du hockey présentement, et qu'il doit y avoir beaucoup de prévention, beaucoup d'éducation et beaucoup de changements au sein de l'organisation , a plaidé la ministre.

Pascale St-Onge a aussi soutenu que les dirigeants de Hockey Canada devraient prioriser un changement de culture, plutôt que de vouloir protéger l'image et la réputation de la fédération.

« Hockey Canada a besoin de changements. Ça fait des semaines et des semaines que je réclame des changements. » — Une citation de Pascale St-Onge

Mardi, lors de son audience devant les parlementaires canadiens, Andrea Skinner avait prôné la stabilité au sein de la haute direction de Hockey Canada, martelant son appui au président et chef de la direction, Scott Smith, malgré les nombreux appels au changement dans la foulée du scandale d’agressions sexuelles qui secoue l’organisation depuis plusieurs mois.

Samedi soir, soit quatre jours plus tard, Andrea Skinner démissionnait de son poste de présidente par intérim du conseil d’administration de Hockey Canada, qu'elle occupait depuis le 9 août dernier. Elle avait été élue pour la première fois au conseil en novembre 2020.

La ministre a précisé qu'elle n'exige pas le départ de Scott Smith, car la responsabilité d'engager les directeurs est celle du conseil d'administration .

C'est pour ça qu'on demande des changements, pour que de nouvelles personnes entrent [dans le conseil d'administration] et qu'ils fassent le ménage au sein de l'organisation , a-t-elle imagé.

La ministre des Sports a également répété l'importance, pour Hockey Canada, d'adhérer au Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS), pour qu'on puisse vraiment faire l'évaluation de la culture au sein du hockey et de Hockey Canada .

Cette condition est essentielle pour rétablir le financement octroyé à Hockey Canada par Ottawa, gelé depuis juin, a-t-elle rappelé.