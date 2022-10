Victorieux à Miami, le CF Montréal termine la saison au 2e rang dans l’Est

Après seulement 5 minutes de jeu, Djordje Mihailovic a profité d'une gaffe du gardien adverse pour placer le CF Montréal en avance, avant d'éliminer quatre défenseurs de l'Inter Miami d'un bon dribble et de servir Lassi Lappalainen pour un deuxième but à peine trois minutes plus tard.

À la 36e minute, Kei Kamara s'est à son tour faufilé dans la défense floridienne pour marquer son 9e but de la saison, confortant l'avance des Montréalais.

En fin de rencontre, un geste maladroit de Joel Waterman a mené à un but contre son cam(85e), seule ombre défensive au tableau du match pour le CF Montréal.

James Pantemis a réalisé 2 arrêts, tandis que son opposant Drake Callender a fait face à 6 tirs.

Avec cette victoire, une 20e cette saison et une 11e sur les terrains adverses, Montréal a égalé le record de la MLS de 7 gains consécutifs à l'étranger, une marque déjà atteinte par le Galaxy de Los Angeles et le D.C. United par le passé.

En terminant la saison au deuxième rang de l'Association Est, le CF Montréal a maintenant rendez-vous avec Orlando City au premier tour éliminatoire, ces derniers ayant renversé 2-1 le Crew de Colombus pour obtenir leur billet pour le tournoi automnal.

La rencontre représentait aussi le dernier match en carrière de l’attaquant argentin Gonzalo Higuain. Passé par River Plate, le Real Madrid, Naples, la Juventus, l’AC Milan et Chelsea, le joueur de 34 ans a disputé deux saisons en MLS avec l'Inter Miami.

Plus de détails suivront.