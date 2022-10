Mine de rien, deux présidents du conseil d’administration de Hockey Canada viennent de démissionner en l’espace de deux mois. Cela en dit long sur l’identité des gens qui détiennent véritablement le pouvoir au sein de la fédération la plus riche et la plus opaque au pays.

D’habitude, les gens ou les organisations qui ont des mauvaises nouvelles à annoncer attendent jusqu’au vendredi soir pour le faire. Profitant du fait que les salles de presse fonctionnent avec un minimum de personnel, et laissant peu de temps aux médias pour réagir, ils espèrent ainsi atténuer la notoriété et les impacts négatifs de leur annonce.

En ce sens, la présidente intérimaire du conseil de Hockey Canada, Andrea Skinner, s’est particulièrement surpassée en remettant sa démission tard samedi soir, en plein week-end de l’Action de grâce. Les Blue Jays de Toronto venaient alors de subir une choquante élimination; une bonne partie des amateurs de hockey avaient les yeux rivés sur les derniers matchs préparatoires de leur équipe favorite; et le reste du pays était occupé à autre chose qu’à lire ou regarder les bulletins de nouvelles.

Ne serait-ce que pour cela, il est donc important de revenir sur le départ de madame Skinner. Mais aussi parce que son départ nous démontre, une fois de plus, à quel point Hockey Canada est dysfonctionnelle.

***

Mardi dernier, alors qu’elle témoignait devant le comité du Patrimoine, Andrea Skinner s’était présentée comme la nouvelle génération , comme celle qui incarnait le changement à venir dans le monde du hockey. Le hic, toutefois, c’est qu’elle avait consacré l’essentiel de ses deux heures de témoignage à plaider l’importance de maintenir le statu quo.

Depuis sa nomination en août dernier, très clairement, madame Skinner avait pour mission de maintenir en place l'équipe de direction et le conseil d’administration de Hockey Canada. Même si ces gens avaient jugé tout à fait normal, en mai dernier, de conclure en catimini une entente hors cour de plusieurs millions pour dédommager la présumée victime d’un viol collectif survenu en juin 2018.

Assorti d’une clause de confidentialité, ce règlement a eu pour effet de protéger huit présumés agresseurs dont les dirigeants de Hockey Canada disent ne pas connaître l’identité. Selon la présumée victime, ses agresseurs portaient les couleurs d’Équipe Canada junior en 2018.

***

Après le témoignage de madame Skinner, tous les commanditaires de Hockey Canada ont décidé qu’ils en avaient assez entendu. Ils ont soit coupé leur financement aux programmes masculins, soit rompu complètement leurs liens avec l’organisme. Sans compter le fait qu’un grand nombre de fédérations provinciales (dont Hockey Québec) ont réclamé un changement de leadership et/ou refusé de verser leurs cotisations annuelles à Hockey Canada.

Seulement quatre jours après son témoignage, la présidente du conseil d’administration bénévole de Hockey Canada s’est donc rendue compte qu’elle n’incarnait pas vraiment l’avenir et que c’était elle, au bout du compte, qui portait le chapeau.

Elle a donc remis sa démission, tout comme son prédécesseur Michael Brind’Amour l’avait fait au début du mois d’août. Ce dernier, un avocat de Joliette, avait plié bagage après deux témoignages catastrophiques du PDG Scott Smith (notamment) devant le Comité permanent du Patrimoine.

La petite histoire veut que Brind’Amour se soit prononcé en faveur du renvoi de Scott Smith et qu’il ait été battu par son conseil d’administration.

Depuis juin dernier, chaque fois qu’on croit qu’elle a atteint le fond du baril, Hockey Canada parvient à atteindre un niveau inférieur. La fédération nationale est désormais dirigée par un conseil d’administration (bénévole, je le répète) décapité et dénué de toute légitimité.

Sans compter le fait que les élections au conseil, qui devaient avoir lieu à la mi-novembre, ont été reportées à la mi-décembre.

***

Depuis le début de cette hallucinante saga, énormément de gens sont renversés de constater que, finalement, l’équipe de direction de Hockey Canada peut faire ce qu’elle veut. Et que personne, même le gouvernement canadien, n’a le pouvoir de corriger le tir quand les choses dérapent.

Pour les observateurs plus avertis, il est évident que la crise qui frappe Hockey Canada montre toutes les limites et difficultés auxquelles font face les conseils d’administration composés de bénévoles.

À Hockey Canada, la quasi-totalité des membres du conseil sont des gens qui ont agi comme bénévoles durant de longues années au sein d’une association régionale et d’une fédération provinciale. Pour eux, une nomination à Hockey Canada constitue l’ultime récompense, une sorte de couronnement d’un long parcours au sein du monde du hockey.

Choisis parce qu’ils se conforment parfaitement au modèle en place, ces bénévoles ne sont pas équipés, une fois qu’ils siègent au CA, pour remettre en question des pratiques établies depuis longtemps. Certains ont certainement de la difficulté à saisir toute la complexité des opérations financières qui leur sont présentées. Et par-dessus tout, le nombre d’heures qu’ils consacrent au fonctionnement de HC est limité parce qu’ils sont bénévoles et qu’ils ont leur propre carrière à mener.

Tout cela laisse le champ libre à l’équipe de direction, qui finit par mener la barque comme bon lui semble.

Bref, c’est la queue qui remue le chien. Et c’est exactement ce à quoi on assiste présentement.

***

Le président de Hockey Canada, Scott Smith Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le vrai patron de Hockey Canada est donc Scott Smith, qui a hérité du poste de PDG en avril dernier suite au départ de Tom Renney. Il n’est toutefois entré officiellement en poste qu’au début de juillet.

Smith fait carrière chez Hockey Canada depuis 1997. Il occupait des postes de cadre supérieur depuis de nombreuses années et il était le numéro deux de HC lors de sa nomination au poste de PDG. Malgré sa récente promotion, il a donc été l’un des principaux acteurs dans le fameux règlement à l'amiable de mai dernier.

C’est pour cela qu’il en est tenu responsable.

Suite à quel processus Scott Smith a-t-il été jugé la personne la plus apte à diriger Hockey Canada? Tom Renney a dit au conseil d’administration que Smith était le meilleur candidat. Ça n’a pas été plus compliqué que cela.

C’est encore la queue qui a remué le chien.

Ce qui se passe à Hockey Canada va probablement rendre très difficile le recrutement de bénévoles pour siéger aux conseils d’administration des fédérations sportives. Le temps est peut-être bien choisi pour professionnaliser tout cela , plaidait un interlocuteur renommé cette semaine durant une conversation privée.

Dans une chronique fort intéressante, l’éditeur de Les Affaires (et co-auteur d’un ouvrage sur la gouvernance des OSBL), Jean-Paul Gagné, arrivait à la même conclusion.  (Nouvelle fenêtre)

Le problème de la gouvernance de Hockey Canada ne sera pas réglé par le départ de son PDG. C’est un changement de culture qui s’impose. Et il se peut que cela passe par la mise en place d’un C.A. plus professionnel et rémunéré. Le bénévolat a ses limites dans des organisations complexes, qui ne sont pas surveillées par l’État ou des organismes de réglementation reconnus , écrivait-il.

***

Pour l’instant, en raison de tout ce qui précède, la situation est donc la suivante. Et elle nous annonce que d’autres rebondissements sont à venir:

Hockey Canada est dirigée par un PDG assis sur un contrat tout neuf et bétonné qui lui rapporte, selon plusieurs sources, au moins 1 million par année en plus d’être assorti de généreuses clauses de bonis rattachées aux succès des équipes canadiennes et aux rendements dégagés par la présentation de tournois comme le Mondial junior.

Les fédérations provinciales sont probablement les seules à pouvoir démettre Scott Smith de ses fonctions, et cette opération coûtera une véritable fortune puisque Smith n’a officiellement pas commis de faute et qu’il a toujours agi avec l’assentiment du conseil d’administration.

Une revue de la gouvernance de Hockey Canada, menée par l’ex-juge de la Cour suprême Thomas Cromwell, conclura vraisemblablement que la responsabilité de l’entente hors cour était celle des membres bénévoles du conseil d’administration puisqu’ils l’ont approuvée. Ce sont eux, une fois de plus, qui porteront le chapeau.

Malgré le fait que Hockey Canada soit un OSBL, elle a accumulé entre 142 et 153 millions de dollars en liquidités et en placements, et ses états financiers sont toujours présentés de façon on ne peut plus floue dans ses rapports annuels. Les membres de Hockey Canada ont droit à un vague graphique en pointes de tarte indiquant, par exemple, que HC reçoit 6% de ses revenus des cotisations de ses membres. Pour leur part, les membres de USA Hockey ont droit à un rapport financier détaillé, de plusieurs pages, et savent même à combien s’élèvent les dépenses de téléphone et de fournitures de bureau de leur fédération.

Hockey Canada s’adresse aux tribunaux pour empêcher le gouvernement fédéral d’exécuter des demandes d’accès à l’information faites par des citoyens qui veulent savoir comment ont été dépensées les subventions qui lui ont été versées, ou d’autres informations financières.

Lorsqu’une agression sexuelle (comme celle de 2018) survient, Hockey Canada confie l’enquête à un bureau d’avocat. La fédération se réfugie ensuite derrière le privilège client-avocat pour ne pas en divulguer le résultat. À date, HC préfère se priver de 7,2 millions de financement gouvernemental plutôt que de remettre le rapport incomplet produit par la firme Henein Hutchison en 2019.

Toutes ces informations sont des feux rouges qui indiquent, de façon on ne peut plus claire, que des changements importants doivent survenir et que les opérations de Hockey Canada ne doivent plus jamais être supervisées par des bénévoles provenant du hockey mineur.