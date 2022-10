Alphonso Davies souffre d’une contusion crânienne, son absence est indéterminée

Le Bayern Munich a déclaré que le joueur de 21 ans originaire d'Edmonton se sentait bien dans les circonstances , mais il n'a pas participé à l'entraînement dimanche. Il n'a pas été fait mention d'un échéancier pour un retour au jeu.

De son côté, Davies a publié une brève vidéo sur Instagram.

Je veux simplement dire merci pour tous pour les gentils messages et j'ai hâte d'être de retour sur le terrain bientôt. Merci , a déclaré Davies avec un sourire.

Le club a déclaré que des scanners médicaux avaient permis de révéler la contusion. Après le match, l'entraîneur-chef du Bayern, Julian Nagelsmann, avait évoqué la possibilité d'une commotion cérébrale.

Davies s'est blessé à la 45e minute au Signal Iduna Park en disputant le ballon à Jude Bellingham du Dortmund. Le milieu de terrain anglais, se servant de son corps pour éloigner le ballon de Davies, a frappé le ballon en l'air avec son pied droit.

La tête de Davies a été la première à toucher au ballon mais le pied de Bellingham a touché à son visage et non au ballon. Davies est alors tombé au sol, se tenant le visage.

Il a reçu des soins et semblait instable lorsqu'on l'a aidé à quitter le terrain. Il n'est pas retourné au jeu.

Via les réseaux sociaux, Bellingham a présenté ses excuses à Davies pour la collision et lui a souhaité de se rétablir le plus rapidement possible.

Avec la Coupe du monde qui se profile le mois prochain, la santé de Davies sera une préoccupation pour John Herdman. L'entraîneur-chef du Canada attend déjà le retour au jeu du milieu de terrain du Toronto FC Jonathan Osorio, qui a reçu un coup de coude à la tête lors d'un match à Chicago à la mi-juillet.

La saison de Davies a été interrompue après qu'il eut développé les symptômes d'une myocardite, une affection cardiaque bénigne, à la suite d'un épisode de COVID-19. Il est revenu au début avril après avoir été inactif depuis la mi-décembre.