Les Canadiennes éliminées des mondiaux de volleyball

Après leur défaite de la veille contre la Pologne, la troupe de Shannon Winzer avait besoin d’un véritable miracle mathématique, samedi, pour espérer passer au tour suivant.

Les Canadiennes, malgré un lent départ, sont parvenues à tirer leur épingle du jeu pour l’emporter en cinq manches de 18-25, 25-23, 17-25, 25-27 et 15-7.

C’est toujours un défi de jouer contre la République dominicaine et on voulait finir sur une bonne note, a indiqué Vicky Savard en entrevue téléphonique avec Sportcom. On savait qu’on pouvait aller chercher des points importants pour le classement mondial contre un bon adversaire, alors on a profité de quelques heures de repos pour chasser l’amertume et revenir sur de bonnes bases en vue du dernier match.

On a été patientes et on n’a jamais paniqué. On était en contrôle et on pouvait dicter le rythme dans la manche ultime, contrairement à la veille. On a rapidement appris et ç’a porté fruit pour ce dernier match. C’était bien de pouvoir finir notre tournoi dans le plaisir , a analysé la volleyeuse de Val-des-Monts.

Au final, cette cinquième victoire en neuf matchs n’a pas été suffisante pour provoquer le miracle espéré. Elle a toutefois mis un point d’exclamation sur une quinzaine inspirante pour le Canada, qui s’est assuré de conclure parmi le top-10 du classement qui sera déterminé au terme des dernières rencontres de la seconde phase prévues dimanche.

Et, au-delà des chiffres, la performance canadienne aura pour effet d’attiser sa flamme encore davantage en vue du processus de qualification qui mènera les différentes nations jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024.

On a prouvé qu’on avait l’étoffe pour vaincre les bonnes formations et que le Canada est une force mondiale en devenir. Les autres équipes ne peuvent plus nous prendre à la légère et on est là pour se battre pour une place olympique. On a travaillé très fort dans les derniers mois et on voudra reprendre là où on a laissé l’été prochain , a conclu Vicky Savard.