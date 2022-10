L’IIHF surveille la situation de Hockey Canada, assure Luc Tardif

Tandis que l’étau se resserre autour de Hockey Canada, dans la tourmente pour sa gestion d’allégations d’agressions sexuelles, le président de l’IIHF Luc Tardif suit de très près les développements entourant la situation et souhaite que son organisation soit consultée pour assurer le maintien du mondial junior.

Je suis très inquiet en ce qui concerne le mondial junior, un tournoi de la fédération internationale, a soutenu Luc Tardif en entrevue à RDI. J’ai entendu qu’en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, on se questionne sur le maintien du tournoi. Nous, à l’IIHF, on a un contrat, on a neuf équipes qui se sont engagées à venir. Ce n'est pas un tournoi qu’on déplace comme ça.

« Je comprends très bien la situation, mais on n'a absolument pas de plan B. » — Une citation de Luc Tardif

Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace Photo : AFP / Franck Fife

Les fédérations provinciales du Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse ont réclamé que des changements s’opèrent au sein de Hockey Canada avant la tenue de l’événement, une demande que Luc Tardif a apprise dans le journal .

Je vais essayer de prendre contact avec les autorités locales. On ne peut pas lancer des choses comme ça, c’est un tournoi de l’IIHF. J’aimerais que l’IIHF soit consultée. Punir les neuf équipes qui vont venir ici, je ne crois pas que c’est la bonne façon de faire. Ce n'est pas ça qui va arranger les choses.

Pas d’ingérence, mais les changements auront lieu

Luc Tardif ne réclame pas le départ des dirigeants de Hockey Canada, précisant que son organisation ne fait pas d’ingérence dans les différentes fédérations mondiales. Il espérait toutefois que l'élection du conseil d'administration, prévue en novembre dans le cadre de l'assemblée annuelle de l'organisme national, règle beaucoup de choses .

L'élection se tiendra finalement le 17 décembre, neuf jours avant le début du mondial junior, malgré la pression qui augmente sur Hockey Canada afin de changer sa culture.

Pour l’heure, l’IIHF préfère attendre les conclusions de ce que Luc Tardif qualifie d’affaire nationale canadienne.

C’est une enquête criminelle. Il y a des investigations qui sont menées. À partir du moment où les faits seront confirmés et qu’on connaîtra les noms des joueurs, on pourra prendre des sanctions , précisant qu’une commission de discipline instaurée par l'IIHF serait appelée à intervenir.

Le président de l’IIHF rappelle que changer la direction de Hockey Canada, sans éclaircir les allégations d’agressions sexuelles et de viol collectif, ferait rater une partie de l’opération .

« Ce serait quand même dommage qu’en bout de course, on se retrouve avec des gars qui sortent de cette opération en toute impunité. Parce que ce n’est pas ça qui va arranger la culture du hockey. » — Une citation de Luc Tardif

Si le scandale de Hockey Canada n'a pas le même écho à l’international que l’ampleur qu’il prend au pays, l’affaire représente tout de même un énorme gâchis aux yeux de Luc Tardif.