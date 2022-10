Le Canadien réclame le défenseur Johnathan Kovacevic des Jets

Kovacevic est âgé de 25 ans et originaire de Niagara Falls, en Ontario. Il a disputé quatre rencontres avec les Jets l'hiver dernier, écopant une punition mineure et présentant un différentiel de +1. Il a également amassé 11 buts et 19 aides en 62 matchs dans la Ligue américaine de hockey avec le Moose du Manitoba.

Le colosse de 1,93 mètres et 94 kilos (6 pieds 4 pouces et 208 livres) est un défenseur droitier.

Kovacevic a été sélectionné par les Jets en troisième ronde, 74e au total, lors du repêchage de 2017.